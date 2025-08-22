Tốc độ tăng trưởng GRDP đứng đầu khu vực phía Nam

Sau khi hoàn tất đề án sắp xếp đơn vị hành chính, hai tỉnh Tây Ninh và Long An bước vào giai đoạn hợp nhất với kỳ vọng tạo ra một vùng kinh tế năng động mới ở phía Nam. 6 tháng đầu năm 2025, cả hai địa phương đều đạt tốc độ tăng trưởng cao, thể hiện sự phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch, cũng như khả năng thích ứng nhanh với bối cảnh biến động kinh tế toàn cầu.

Ông Phạm Hùng Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy (thứ 3 từ trái qua), trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh thăm gian hàng của cộng đồng hồi giáo.

Trong nửa đầu năm, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh Tây Ninh đạt 9,63%, đứng đầu khu vực phía Nam và xếp thứ 7/34 tỉnh, thành trên cả nước. Tương ứng, Long An đạt mức tăng 9,49% - con số cao nhất từ năm 2021 đến nay. Cơ cấu tăng trưởng của cả hai tỉnh đều cho thấy sự bứt phá rõ rệt trong lĩnh vực công nghiệp - xây dựng (Tây Ninh tăng 12,67%; Long An tăng 12,58%), tiếp đến là dịch vụ và nông nghiệp. Điều này cho thấy cả hai địa phương đều có nền kinh tế ổn định, đang dịch chuyển theo hướng công nghiệp hóa mạnh mẽ. Khi hợp nhất, dư địa phát triển sẽ càng lớn, đặc biệt trong khai thác các cụm công nghiệp liên vùng, tạo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu dùng.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) cũng ghi nhận mức tăng hơn 15% ở cả hai tỉnh. Trong đó, Tây Ninh tập trung vào các ngành chế biến - chế tạo, xây dựng thêm các cụm công nghiệp mới như Tân Hội 2, Tân Phú. Long An có đến 47/80 nhóm sản phẩm công nghiệp tăng trưởng so với cùng kỳ, nhiều mặt hàng như phân bón, quần áo, bê tông tươi có mức tăng hơn 30%. Tuy nhiên, tỉnh cũng ghi nhận 33 nhóm sản phẩm giảm sản lượng, phản ánh khó khăn của thị trường tiêu dùng toàn cầu. Sự kết hợp giữa hạ tầng công nghiệp của Tây Ninh và kinh nghiệm thu hút doanh nghiệp, hỗ trợ sản xuất của Long An sẽ là cơ hội lớn để khắc phục tính phân mảnh hiện nay, tạo ra một hệ sinh thái công nghiệp thống nhất và bền vững hơn.

Lĩnh vực đầu tư và tài chính cũng là điểm sáng trong bức tranh kinh tế hai tỉnh. Long An thành lập mới 1.467 doanh nghiệp, tăng 41% so cùng kỳ; vốn đăng ký hơn 14.000 tỷ đồng. FDI cấp mới 76 dự án với hơn 251 triệu USD. Tổng thu ngân sách đạt trên 20.600 tỷ đồng - vượt hơn 85% dự toán. Tây Ninh cũng có mức tăng trưởng tốt: thu hút hơn 6.337 tỷ đồng đầu tư trong nước và gần 416 triệu USD FDI.

Dự án tưới tiêu vượt sông Vàm cỏ Đông đi vào hoạt động năm 2023, góp phần không nhỏ thúc đẩy phát triển nông nghiệp Tây Ninh.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Long An tiếp tục dẫn đầu sản lượng với hơn 2,09 triệu tấn lúa, đạt 71% kế hoạch năm và tăng 14,3% so với cùng kỳ. Sản lượng thủy sản đạt hơn 82.000 tấn. Trong khi đó, Tây Ninh tập trung phát triển chăn nuôi và cây trồng ngắn ngày, đã xuống giống hơn 154.000 ha. Cả hai tỉnh đều đạt tỷ lệ cao trong xây dựng nông thôn mới, với Long An có 142/160 xã đạt chuẩn, còn Tây Ninh đạt 68/71 xã.

Thương mại - dịch vụ và xuất nhập khẩu cũng ghi nhận tăng trưởng mạnh. Tây Ninh đạt tổng doanh thu dịch vụ hơn 66.000 tỷ đồng, Long An đạt hơn 55.000 tỷ đồng. Xuất khẩu Tây Ninh ước đạt 3,39 tỷ USD, Long An đạt 4,21 tỷ USD. Du lịch Tây Ninh đón gần 4 triệu lượt khách, tổng thu 2.704 tỷ đồng; Long An đạt hơn 1 triệu lượt khách, tăng 36%.

Cực tăng trưởng mới của vùng Đông Nam Bộ - ĐBSCL sau sáp nhập

Sau khi sáp nhập, tỉnh Tây Ninh được kỳ vọng sẽ trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Đông Nam Bộ - ĐBSCL. Về mục tiêu cụ thể, Tây Ninh đặt ra chỉ tiêu tăng trưởng GRDP năm 2025 từ 9-9,5%, phấn đấu đạt trên 10%; GRDP bình quân đầu người từ 115 đến 120 triệu đồng; tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện trên tổng GRDP đạt 34-35%. Để thực hiện các mục tiêu trên, tỉnh tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là đảm bảo vận hành trơn tru mô hình chính quyền mới, hoàn tất sắp xếp bộ máy và sử dụng hiệu quả hạ tầng trụ sở sau sáp nhập.

Phước Đông - Gò Dầu phát triển sau khi khu công nghiệp đi vào hoạt động

Một hướng đi quan trọng là thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân. Trước đó, cả Long An và Tây Ninh đều đã ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá trong khoa học - công nghệ - chuyển đổi số. Ở lĩnh vực nông nghiệp, mục tiêu tăng trưởng được đặt ra là 4% trong năm 2025. Để đạt được điều này, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, giảm phát thải tại ĐBSCL; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi, hỗ trợ xây dựng thương hiệu nông sản và tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất.

Với vị trí chiến lược trên hành lang kinh tế phía Nam, tiếp giáp TP.HCM, Campuchia và các tỉnh ĐBSCL, Tây Ninh được kỳ vọng không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn mà còn là vùng kinh tế trọng điểm thứ hai sau TP.HCM.

Nguyễn Thế