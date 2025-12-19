Tham dự lễ khởi công tại điểm cầu Nhà văn hóa Thanh Niên có ông Nguyễn Văn Nên - Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, ông Mai Văn Chính - Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Lê Quốc Phong - Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành đoàn qua các thời kỳ.

Ông Nguyễn Văn Nên - Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và ông Mai Văn Chính - Phó thủ tướng Chính phủ trao quà động viên đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân tại lễ khởi công công trình Nhà văn hóa Thanh Niên, TPHCM. Ảnh: QN

Đáng chú ý, dự án nằm trong nhóm 234 công trình trọng điểm được khởi công và khánh thành nhằm kỷ niệm 79 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2025) và hướng đến chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Do đó, lễ khởi công được UBND TPHCM tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối qua cầu truyền hình trên toàn quốc.

Với tổng mức đầu tư hơn 2.240 tỷ đồng, công trình xây dựng Nhà văn hóa Thanh niên mới tọa lạc trên khuôn viên rộng hơn 14.600m², được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn kiến trúc hiện đại, kết nối trực tiếp với hệ thống metro ngầm của thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TPHCM - nhấn mạnh tính lịch sử của địa điểm văn hóa lâu đời Nhà văn hóa Thanh Niên hay “số 4 Duy Tân” trước đây, nơi được xem là cái nôi của các phong trào đấu tranh công khai của học sinh, sinh viên Sài Gòn. Đây là “địa chỉ đỏ” và là “điểm hẹn sinh hoạt văn hóa quen thuộc” của tuổi trẻ thành phố mang tên Bác.

Mô hình Nhà Văn hoá Thanh niên sau khi xây mới

Theo ông Cường: "Việc khởi công công trình hôm nay thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP trong việc chăm lo, đầu tư cho thế hệ trẻ - lực lượng xung kích, nòng cốt, giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong sự phát triển bền vững của TPHCM"

Về tầm nhìn và vai trò của công trình mới, ông Nguyễn Mạnh Cường đặt kỳ vọng: “Dự án xây dựng Nhà văn hóa Thanh niên được thành phố xác định là một công trình văn hóa tiêu biểu, mang tính biểu tượng trong giai đoạn mới, giai đoạn đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới, sáng tạo, hội nhập quốc tế sâu rộng… Đây sẽ là không gian nuôi dưỡng khát vọng, lý tưởng, hoài bão và là trung tâm đổi mới sáng tạo của tuổi trẻ thành phố”.