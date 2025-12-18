Chiều 18/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57, 5 năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước và 4 năm triển khai Đề án 06. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, bảo đảm kết nối đồng bộ với dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan. Đây là nền tảng để Việt Nam phát triển trí tuệ nhân tạo, hình thành phương thức quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu, phục vụ hiệu quả người dân và doanh nghiệp.

Báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long cho biết, sau 4 năm triển khai, Đề án 06 đã khẳng định vai trò “đầu tàu” trong chuyển đổi số quốc gia. Từ chỗ coi chuyển đổi số là nhiệm vụ riêng của ngành công nghệ thông tin, tư duy quản lý đã chuyển mạnh sang cách tiếp cận coi đây là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị, gắn với trách nhiệm người đứng đầu, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long. Ảnh: VGP

Theo ông Long, Đề án 06 đã tạo ra các công cụ chiến lược giúp chuyển đổi từ nền hành chính truyền thống dựa trên giấy tờ và tiếp xúc trực tiếp sang quản trị số dựa trên dữ liệu và kết nối thông suốt. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cũng cho thấy nhiều hạn chế như tỷ lệ sử dụng hệ thống chưa cao, chất lượng dữ liệu chưa đồng đều, nền tảng số chưa được kết nối thông suốt; tư duy quản lý cục bộ, cơ chế chia sẻ dữ liệu, thuê dịch vụ công nghệ và thanh, quyết toán còn vướng mắc.

Từ thực tế đó, Ban Chỉ đạo rút ra một số kinh nghiệm then chốt: chuyển đổi số chỉ thành công khi có quyết tâm chính trị cao từ người đứng đầu; dữ liệu phải được coi là tài sản chiến lược, không phải “tài sản riêng” của từng bộ, ngành; người dân phải thực sự là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu đồng thời là động lực và nguồn lực của quá trình chuyển đổi số.

TPHCM đẩy mạnh hành chính số, miễn phí 109 thủ tục trực tuyến

Chia sẻ tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết, TP đang chuyển mình mạnh mẽ để xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, hướng tới sự chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả và thân thiện; coi sự hài lòng của người dân là thước đo trong thực thi công vụ.

Ông Cường cũng cho hay, TP đã tập trung triển khai chiến lược dữ liệu của TP, làm sạch dữ liệu theo Đề án 06, kết nối kịp thời Trung tâm dữ liệu Quốc gia. Trong đó, TP đã chuẩn hóa dữ liệu với hơn 14,8 triệu thông tin nhân khẩu đảm bảo "đúng, đủ, sạch, sống".

Ảnh: VGP

Kho dữ liệu TP đã tích hợp 30 cơ sở dữ liệu dùng chung. Từ cơ sở đó, TP chủ động trong cắt giảm hơn 30% giấy tờ, thời gian thực hiện các thủ tục hành chính liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh khi người dân giao dịch với chính quyền.

Để khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, TPHCM đã áp dụng chính sách "0 đồng" phí, lệ phí cho 109 thủ tục hành chính khi thực hiện trực tuyến. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt gần 96%, riêng cấp xã lên tới 99,44%.

Cùng với đó, nhiều lĩnh vực trọng điểm đã ghi nhận kết quả rõ nét. Ngành y tế tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực với 99% bệnh viện triển khai bệnh án điện tử; gần 400.000 hồ sơ sức khỏe người cao tuổi được đồng bộ thành công trên App công dân số; ứng dụng trí tuệ nhân tạo hiệu quả trong hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh tại các bệnh viện tuyến cuối.

Ngành giao thông đẩy mạnh cung cấp thông tin giao thông, triển khai hệ thống vé điện tử cho giao thông công cộng, hướng tới mạng lưới thanh toán thuận tiện, đồng bộ cho người dân.

Lãnh đạo TPHCM cho biết, TP tiếp tục xây dựng nền hành chính dựa trên dữ liệu, cập nhật chiến lược dữ liệu, làm sạch dữ liệu chuyên ngành gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trên cơ sở đó, TP kiên quyết cắt giảm các thành phần hồ sơ đã có dữ liệu thay thế.