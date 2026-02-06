Ngày 6/2, tại xã Giao Hưng (tỉnh Ninh Bình) đã diễn ra lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) VSIP Nam Định giai đoạn 1.

Các đại biểu bấm nút khởi công dự án

Dự án được triển khai tại địa bàn 2 xã Giao Bình và Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình với quy mô khoảng 180ha; tổng vốn đầu tư hơn 2.249 tỷ đồng, do Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) làm chủ đầu tư. Tiến độ hoàn thành toàn bộ hệ thống hạ tầng vào quý 4/2027.

Phối cảnh dự án KCN VSIP Nam Định

Dự án sở hữu vị trí thuận lợi, nằm tại trục giao của các hệ thống hạ tầng chiến lược mới như tuyến đường bộ ven biển, đường Nam Định - Lạc Quần, cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, liên kết thuận lợi tới hệ thống cảng Lạch Huyện, sân bay Quốc tế Cát Bi và các dịch vụ tiện ích tại các khu vực lân cận. Bên cạnh đó, dự án có ưu thế kết nối với các trung tâm công nghiệp khác trong và ngoài tỉnh, giúp tối ưu hoá chuỗi cung ứng và gia tăng lợi ích cho các nhà đầu tư.

Với lợi thế về vị trí địa lý, KCN VSIP Nam Định được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp phát thải carbon thấp, thu hút nhà đầu tư trong các lĩnh vực ngành nghề công nghiệp nhẹ áp dụng khoa học công nghệ mới, không gây ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh như cơ khí chế tạo, điện tử, dược phẩm, công nghiệp hỗ trợ, đồ gia dụng, sản xuất trang phục, chế biến thực phẩm…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Cao Sơn

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Cao Sơn cho biết, việc khởi công KCN VSIP Nam Định giai đoạn 1 cũng như toàn bộ dự án trong tương lai với diện tích quy hoạch gần 1.100ha không chỉ góp phần mở rộng không gian phát triển công nghiệp của tỉnh, tạo động lực mới thu hút đầu tư trong và ngoài nước, mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc giải quyết việc làm cho người lao động, tăng thu ngân sách, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Ninh Bình trong khu vực Đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Ninh Bình cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính; đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh ổn định, hiệu quả và lâu dài trên địa bàn tỉnh.