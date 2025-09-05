Toàn cảnh Trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên

Hai công trình khánh thành dịp 19/8 là Tổ máy số 1 Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng, Trạm biến áp Vĩnh Yên và đường dây đấu nối tại tỉnh Phú Thọ. Cùng đó, EVN cũng tổ chức khởi công dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng tại tỉnh Đồng Nai.

Vai trò quan trọng đối với hệ thống điện quốc gia

Các dự án này đều là công trình năng lượng trọng điểm, hướng đến tăng khả năng cung ứng điện, đặc biệt trong khung giờ cao điểm; nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện quốc gia…

Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng được xây dựng tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ có quy mô công suất lớn nhất hiện nay của Việt Nam, đồng thời là công trình quan trọng quốc gia, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư. Dự án có quy mô xây dựng mở rộng nhà máy với 2 tổ máy, tổng công suất 480MW (2 x 240MW), sản lượng điện trung bình hằng năm khoảng 490 triệu kWh. Tổng mức đầu tư hơn 9.220 tỷ đồng.

Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng được triển khai xây dựng ngay cạnh nhà máy thủy điện hiện hữu. Khi đi vào hoạt động, công trình sẽ góp phần tăng khả năng công suất phủ đỉnh cho hệ thống điện quốc gia, nâng cao khả năng khai thác vận hành kinh tế của Nhà máy Thủy điện Hòa Bình trong hệ thống, giảm cường độ làm việc của các tổ máy hiện hữu.

Rotor tổ máy số 1 dự án Thủy điện Hòa Bình mở rộng đã được hạ đặt thành công vào ngày 6/7/2025

Sau khi hạ đặt thành công rotor của Tổ máy số 1 vào ngày 6/7/2025, EVN đã gấp rút tiến hành triển khai nhiều hạng mục lắp đặt cơ điện, thử nghiệm và vận hành tổ máy nhằm hoàn thành mục tiêu phát điện Tổ máy số 1 của dự án vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 theo đúng tiến độ yêu cầu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Còn với Trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên và đường dây đấu nối, đây là công trình năng lượng cấp 1, nhóm B, được xây dựng tại xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, quy mô xây dựng mới trạm biến áp 500/220/35kV gồm 2 máy biến áp 900MVA, mỗi máy biến áp được đấu nối tổ hợp từ 3 máy biến áp 1 pha, công suất 300MVA. Trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên đã được hoàn thành đóng điện vào ngày 21/7/2025.

Công trình sau khi hoàn thành sẽ được đấu nối với đường dây 500kV Hiệp Hòa-Sơn La, Hiệp Hòa-Việt Trì và Đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên, kịp thời giải tỏa nguồn điện từ các nhà máy thuỷ điện nhỏ khu vực Tây Bắc và giảm nhập khẩu điện, góp phần quan trọng bảo đảm điện khu vực miền bắc trong các năm tiếp theo.

Dự án nguồn điện được EVN khởi công dịp này là Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng, được xây dựng tại xã Trị An, tỉnh Đồng Nai, được xếp hạng công trình đặc biệt, nhóm A. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 3.965 tỷ đồng. Với sản lượng điện dự kiến hằng năm đạt khoảng 113,1 triệu kWh, công trình sẽ góp phần bảo đảm điện cho miền nam và cả nước trong giai đoạn sắp tới.

Một số mục tiêu quan trọng khác của dự án là tận dụng tối đa nguồn nước xả thừa mùa lũ của Nhà máy Thủy điện Trị An hiện hữu, tăng khả năng huy động công suất trong giờ cao điểm, giảm chi phí sản xuất điện và giảm phát thải khí nhà kính.

Tiếp nối đà phát triển, bước vào kỷ nguyên mới

Những đại công trình như Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, đường dây 500kV bắc-nam mạch 1 & mạch 2, Nhà máy Thủy điện Sơn La, đường dây 220kV vượt biển Kiên Bình- Phú Quốc dài nhất Đông Nam Á, dự án cáp ngầm 110kV xuyên biển Hà Tiên-Phú Quốc, hay gần đây nhất là đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch-Phố Nối… khẳng định bản lĩnh của người EVN với sứ mệnh “điện đi trước một bước”.

Trong hơn 70 năm qua, ngành điện lực Việt Nam đã phát triển vượt bậc. Nếu như năm 1954, tổng công suất chỉ đạt 31,5 MW thì đến năm 2025, tổng công suất lắp đặt của hệ thống điện quốc gia đạt khoảng 88.400 MW, đứng thứ 23 thế giới và đứng hàng đầu trong ASEAN. Đến nay, hệ thống lưới điện quốc gia đã vươn tới mọi miền của đất nước.

Bước vào giai đoạn mới, EVN xác định rõ trọng tâm phát triển là tiếp tục giữ vững vai trò trụ cột trong bảo đảm an ninh cung ứng điện và an ninh năng lượng quốc gia; thực hiện các công trình lớn, mang tính xoay chuyển đối với ngành năng lượng của đất nước, đồng thời thực hiện chuyển đổi xanh, phát triển bền vững.

Lệ Thanh