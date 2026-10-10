Ngày 9/10, Công ty Cổ phần Du lịch thương mại Cổ Loa - thành viên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công (TC Group) khởi công Dự án Tổ hợp khách sạn, văn phòng và thương mại dịch vụ Cầu Đôi tại Đông Anh, Hà Nội.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 120 triệu USD, định hướng phát triển theo tiêu chuẩn 5 sao quốc tế và là khách sạn 5 sao đầu tiên tại khu vực Bắc sông Hồng.

Lễ khởi công diễn ra trong dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), 1016 năm Thăng Long - Hà Nội và 150 năm danh xưng Đông Anh (10/1876 - 10/2026).

Ngày 09/10/2026, Dự án Tổ hợp khách sạn, văn phòng và thương mại dịch vụ Cầu Đôi chính thức khởi công tại Đông Anh, Hà Nội (Ảnh: TC Group)

Những năm gần đây, Đông Anh giữ vị trí chiến lược trong không gian phát triển phía Bắc sông Hồng, kết nối trực tiếp với trung tâm Thủ đô, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, trung tâm triển lãm Việt Nam và các trung tâm công nghiệp lớn tại Thái Nguyên, Bắc Ninh.

Dự án đáp ứng quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Đông Anh - Mê Linh - Sóc Sơn (cũ) được định hướng giữ vai trò “cực động lực hội nhập”, phát triển mô hình đô thị dịch vụ, thương mại quốc tế, tài chính, logistics, công nghiệp công nghệ cao và đổi mới sáng tạo, với sự gia tăng nhu cầu về lưu trú, làm việc, hội nghị, nghỉ dưỡng và các dịch vụ trải nghiệm chất lượng cao.

Tổ hợp khách sạn, văn phòng và thương mại dịch vụ Cầu Đôi (Ảnh phối cảnh: CĐT).

Dự án có diện tích xây dựng gần 10.000m². Hạng mục chính gồm hai tòa tháp cao 25 tầng với tổng diện tích sàn xây dựng gần 80.000m², trong đó, tòa tháp A được định hướng phát triển thành khách sạn 5 sao do thương hiệu quốc tế cao cấp vận hành; tòa tháp B tích hợp văn phòng và căn hộ dịch vụ hạng sang. Dự án dự kiến cung cấp gần 800 phòng khách sạn, căn hộ dịch vụ và khoảng 5.000m² văn phòng, bao gồm các không gian tổ chức sự kiện, hội nghị, triển lãm, co-working và business lounge, đáp ứng nhu cầu sống và làm việc linh hoạt, hiện đại.

Phối cảnh dự án (Ảnh: CĐT).

Bao quanh hai tòa tháp là hệ thống tiện ích gồm các khoảng vườn xanh, đường đi dạo, khu vui chơi trẻ em, bể bơi, gym, sân chơi pickleball và sân tập golf cao cấp hiện hữu. Các dịch vụ spa, massage và chăm sóc sức khỏe cũng được phát triển nhằm hoàn thiện trải nghiệm nghỉ dưỡng và phục hồi cho khách hàng.

Ông Lê Độ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công cho biết dự án được phát triển trên cơ sở những thay đổi về hạ tầng, không gian đô thị và nhu cầu dịch vụ đang diễn ra tại Đông Anh. Thay vì chỉ tập trung vào chức năng lưu trú, chủ đầu tư hướng tới một tổ hợp tích hợp đa tiện ích, chất lượng cao.

Theo ông Lê Độ, mục tiêu của Chủ đầu tư là đưa tổ hợp vào vận hành trong giai đoạn cuối quý IV/2028 đến đầu quý I/2029. Dự án được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực dịch vụ của Đông Anh, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng nhu cầu sử dụng các dịch vụ tại địa phương.

Dự án cũng mang ý nghĩa đặc biệt với Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công khi Đông Anh chính là nơi Tập đoàn khởi đầu hành trình phát triển với nhà máy ô tô đầu tiên tại Nguyên Khê từ năm 1999. Việc tiếp tục đầu tư một dự án quy mô lớn, chất lượng cao tại đây thể hiện mong muốn của Tập đoàn tiếp tục đồng hành và đóng góp cho sự phát triển của Đông Anh và Thủ đô Hà Nội trong tương lai.

Ông Lê Độ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công - phát biểu tại sự kiện (Ảnh: TC Group)

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Văn Thiềng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đông Anh đánh giá dự án có ý nghĩa không chỉ ở việc bổ sung một công trình dịch vụ quy mô lớn cho địa phương, mà còn ở những giá trị tạo ra cho cộng đồng khi đi vào hoạt động.

“Địa phương kỳ vọng ở dự án là những lợi ích thiết thực cho cộng đồng: thêm việc làm cho người dân, thêm cơ hội kinh doanh cho các hộ, các cơ sở dịch vụ trong khu vực, để người dân được tham gia và thụ hưởng thành quả phát triển ngay trên quê hương mình”, ông Thiềng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Thiềng – Phó Bí Thư Đảng Ủy, Chủ tịch UBND xã Đông Anh phát biểu tại lễ khởi công dự án (Ảnh: TC Group)

Trong giai đoạn tiếp theo, vòng cung Cầu Đôi đã được Chủ đầu tư đăng ký đầu tư theo định hướng phát triển dịch vụ thương mại dài hạn. Trong đó, mô hình Outlet Village dự kiến được phát triển tại một dự án ở Đông Anh và Hà Nội, bổ sung các trải nghiệm mua sắm và ẩm thực cho khu vực.

(Nguồn: TC Group)