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Thông tin từ Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai cho biết sáng 4/8, tại khu vực trạm thu phí BOT Sa Pa, đoạn nối cầu Móng Sến với quốc lộ 4D, xảy ra sạt lở taluy dương khiến giao thông bị gián đoạn.
Theo hình ảnh từ camera do lực lượng CSGT cung cấp, thời điểm trên, 3 ô tô và một xe máy đang di chuyển qua trạm thu phí. Khi một ô tô màu đỏ vừa rời khỏi khu vực, phần taluy dương bên phải tuyến đường bất ngờ đổ xuống. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn, khối lượng lớn đất đá đã phủ kín 2 phần đường và đẩy bay dải phân cách khỏi vị trí.
Đúng lúc đất đá bắt đầu tràn xuống mặt đường, một người điều khiển xe máy vừa đi tới. Người này kịp tăng tốc vượt qua khu vực sạt lở nên thoát nạn.
Vụ sạt lở không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, đất đá tràn ra đường khiến phương tiện không thể lưu thông qua đoạn dẫn lên cầu Móng Sến.
Sau khi xảy ra sự việc, Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với các đơn vị liên quan phân luồng, cảnh báo nguy hiểm. Các phương tiện được hướng dẫn chuyển sang quốc lộ 4D cũ để tiếp tục di chuyển.
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Sáng 4/8, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ về việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với diễn biến mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất...
Theo bản tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều 4/8 đến đêm 6/8, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ đón một đợt mưa lớn diện rộng. Tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200 mm, đặc biệt có nơi cục bộ trên 300 mm. Đáng chú ý, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (trên 100 mm trong vòng 3 giờ), dễ gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp.
Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá; đồng thời cảnh giác cao độ với lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc. Để chủ động giảm thiểu thiệt hại, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND các tỉnh, thành phố từ Điện Biên đến Hà Tĩnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:
Theo dõi sát diễn biến thời tiết: Kịp thời thông tin đến các cấp chính quyền cơ sở và người dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.
Rà soát, di dời dân cư: Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, chủ động sơ tán người dân tại các khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp có nguy cơ ngập sâu, lũ quét hoặc sạt lở đất đến nơi an toàn.
Đảm bảo an toàn giao thông: Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát tại các ngầm, tràn, đoạn đường ngập sâu hoặc chảy xiết; kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không đảm bảo an toàn.
Bảo vệ công trình và sản xuất: Kiểm tra an toàn các hầm, lò khai thác khoáng sản, các công trình đang thi công và hệ thống hồ chứa. Đặc biệt, các hồ thủy điện, thủy lợi nhỏ và hồ xung yếu cần có lực lượng thường trực vận hành điều tiết và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.
Tăng cường truyền thông: Phổ biến kỹ năng ứng phó thiên tai để người dân biết và chủ động phòng tránh.
Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu các địa phương trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo tình hình về Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) để kịp thời tổng hợp, xử lý.