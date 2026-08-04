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Thông tin từ Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai cho biết sáng 4/8, tại khu vực trạm thu phí BOT Sa Pa, đoạn nối cầu Móng Sến với quốc lộ 4D, xảy ra sạt lở taluy dương khiến giao thông bị gián đoạn.

Theo hình ảnh từ camera do lực lượng CSGT cung cấp, thời điểm trên, 3 ô tô và một xe máy đang di chuyển qua trạm thu phí. Khi một ô tô màu đỏ vừa rời khỏi khu vực, phần taluy dương bên phải tuyến đường bất ngờ đổ xuống. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn, khối lượng lớn đất đá đã phủ kín 2 phần đường và đẩy bay dải phân cách khỏi vị trí.

Đúng lúc đất đá bắt đầu tràn xuống mặt đường, một người điều khiển xe máy vừa đi tới. Người này kịp tăng tốc vượt qua khu vực sạt lở nên thoát nạn.

Vụ sạt lở không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, đất đá tràn ra đường khiến phương tiện không thể lưu thông qua đoạn dẫn lên cầu Móng Sến.

Lực lượng CSGT phân luồng giao thông sau khi xảy ra vụ sạt lở. Ảnh: CACC

Sau khi xảy ra sự việc, Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với các đơn vị liên quan phân luồng, cảnh báo nguy hiểm. Các phương tiện được hướng dẫn chuyển sang quốc lộ 4D cũ để tiếp tục di chuyển.