Lào Cai:

XEM CLIP: (Thông tin Phòng chống thiên tai)

Trước diễn biến mưa lớn trên địa bàn tỉnh Lào Cai, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một ô tô con cố vượt qua dòng nước lũ trên tuyến đường gần khu vực Cầu Sập (phường Lào Cai), thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Theo thông tin từ Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai), thời điểm xảy ra sự việc, nước lũ đổ về rất nhanh. Tài xế điều khiển ô tô cố di chuyển lên đoạn đường cao hơn để thoát khỏi khu vực ngập, tuy nhiên dòng nước tiếp tục dâng mạnh khiến phương tiện không thể đi tiếp. Người lái xe sau đó phải lùi xe và đánh lái sang bên phải để tránh bị nước lũ cuốn.

Ở một diễn biến khác, một ô tô khác bị chết máy khi đi qua khu vực ngập sâu và phải nhờ người dân hỗ trợ đưa phương tiện ra khỏi vị trí nguy hiểm.

Một ô tô không thể di chuyển qua khu vực ngập sâu được người dân giúp đỡ thoát hiểm. Ảnh: Cắt từ Clip

Ngay sau khi xuất hiện tình trạng ngập úng cục bộ tại một số khu vực, lực lượng CSGT Công an tỉnh Lào Cai đã phát đi khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết từ cơ quan chức năng để chủ động phương án di chuyển.

Theo CSGT, mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại khu vực đô thị, lũ lụt ở vùng trũng thấp ven sông, suối, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần giảm tốc độ, bật đèn chiếu sáng hoặc đèn cảnh báo khi tầm nhìn bị hạn chế; chủ động tìm nơi an toàn để tránh mưa khi cần thiết; chú ý các vị trí hố ga, miệng cống bị che khuất.

Đặc biệt, người điều khiển phương tiện tuyệt đối không lái xe qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, hầm chui, cầu, cống, ngầm tràn hoặc các tuyến đường đã được cơ quan chức năng cắm biển cảnh báo nguy hiểm nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và những người cùng tham gia giao thông.