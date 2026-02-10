Giải đấu được tổ chức bởi CV Resort, phối hợp giữa Phoenix CV Golf & Resort, Khách sạn Grand Plaza Hà Nội và các thương hiệu thuộc hệ sinh thái CV Resort, cùng sự đồng hành của nhiều đối tác và nhà tài trợ lớn.

Sự kiện diễn ra tại Sân Golf Phượng Hoàng (Làng Rổng Vòng, Lương Sơn, Phú Thọ), quy tụ gần 800 gôn thủ trong đó có đại diện Hiệp hội Golf Chuyên nghiệp Hàn Quốc (KPGA), các vận động viên của Đội tuyển Golf Việt Nam SEA Games 33 (2025) cùng nhiều khách mời đặc biệt từ Việt Nam và Hàn Quốc.

Lễ công bố Giải đấu Phoenix Reborn Golf Tournament 2026

Với thông điệp "Phoenix Reborn" (Phượng Hoàng Tái Sinh), giải đấu khẳng định bước chuyển mình quan trọng về tiêu chuẩn dịch vụ, vận hành và trải nghiệm khách hàng của Phoenix CV Golf & Resort nói riêng và CV Rerort nói chung. Đồng thời, Phoenix Reborn Golf Tournament 2026 đánh dấu cột mốc phát triển 20 năm của Phoenix CV Golf & Resort và 50 năm của CV Resort, là bước nâng tầm để tiệm cận với tầm vóc mà Phoenix hướng tới trong chiến lược phát triển dài hạn.

Trong khuôn khổ sự kiện, CV Resort hợp tác với Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Hà Nội - Đội tuyển Golf Việt Nam SEA Games 33

Giải đấu được tổ chức trong 3 ngày liên tiếp:

Ngày 1 (27/2): Chủ đề “Road to Phoenix Reborn” (Đường đến Phượng Hoàng Tái Sinh) dành riêng cho 60 khách VVIP tại sân Champion Course.

Ngày 2 (28/2): Chủ đề “Reborn Phoenix” (Phượng Hoàng Tái Sinh) ngày thi đấu chính với 288 gôn thủ, kết hợp lễ khai mạc, show văn hóa Việt - Hàn, triển lãm hành trình phát triển của CV Group, tiệc cocktail và gala dinner. Đặc biệt, chương trình ẩm thực được thực hiện với sự tham gia của các đầu bếp tiêu chuẩn Michelin và MasterChef Việt Nam cùng tiệc DJ hang động lần đầu tiên xuất hiện trong một giải golf tại Việt Nam.

Ngày 3 (1/3): Chủ đề “Reborn Legacy” (Di Sản Tái sinh) ngày thi đấu dành cho 240 gôn thủ hội viên và khách lẻ, kết thúc bằng gala dinner tại Khách sạn Grand Plaza Hà Nội.

Giải đấu áp dụng thể thức New Peoria, xuất phát đồng loạt với cơ cấu giải thưởng như sau:

Cúp Vô địch Best Gross, khắc tên người chiến thắng- người có kết quả chơi tốt nhất trong vòng hai ngày thi đấu chính. Cúp sẽ được trưng bày lâu dài tại Clubhouse như một biểu tượng di sản của giải đấu.

Giải Nhất, Nhì, Ba và các giải kỹ thuật như Longest Drive, Nearest to the Pin.

Giải Hole Inin One với phần thưởng là 2 xe ô tô hạng sang Range Rover Velar với tổng giá trị 7.858.000.0000gần 8 tỷ đồng..

Toàn cảnh Phoenix CV Golf & Resort - địa điểm tổ chức Phoenix Reborn Golf Tournament 2026

Ngoài các hoạt động thi đấu, Phoenix Reborn Golf Tournament 2026 mở rộng không gian trải nghiệm với triển lãm xe sang, lễ hội ẩm thực chuẩn Michelin và các chương trình giải trí về đêm. Trong đó, “19th Hole by COVE” - tiệc DJ hang động là một điểm nhấn đặc biệt cũng như tiên phong định hình biểu tượng văn hóa mới của cộng đồng golf, phản ánh định hướng phát triển hình ảnh tập đoàn CV theo hướng hiện đại hóa.

Phoenix Reborn Golf Tournament 2026 cam kết đem đến một sân chơi chuyên nghiệp đồng thời kiến tạo chuẩn mực trải nghiệm mới, kết nối hài hòa giữa lưu trú, giải trí, ẩm thực và phong cách sống tinh hoa. Sự kiện cũng là bước đi chiến lược giúp khẳng định giá trị của quần thể CV Resort như một hệ sinh thái nghỉ dưỡng - thể thao giải trí - ẩm thực - phong cách sống đẳng cấp quốc tế, hướng tới phát triển bền vững và đa giá trị.

(Nguồn: CV Resort)