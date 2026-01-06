Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên một giải đấu golf đồng đội đối kháng (match play) quy mô quốc tế được tổ chức tại Việt Nam, khẳng định vị thế ngày càng cao của golf Việt Nam trên bản đồ khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Giải đấu quy tụ các đội tuyển từ 9 quốc gia và vùng lãnh thổ: Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Canada, Thái Lan, Lào và Campuchia.

Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức giải golf đồng đội

Các đội sẽ thi đấu theo thể thức match play lấy cảm hứng từ Ryder Cup huyền thoại, bao gồm các hình thức Fourball, Foursome và Single Match, hứa hẹn mang lại nhiều kịch tính và đề cao tinh thần đồng đội, chiến thuật. Tất cả vận động viên tham dự đều là golfer nghiệp dư trình độ cao (single handicap).