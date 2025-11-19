Phát huy kinh nghiệm, chủ động trong tổ chức

Đây là sự kiện thường niên do Ủy ban Dân tộc (nay là Bộ Dân tộc và Tôn giáo); Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (nay thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam) phối hợp tổ chức nhằm tuyên dương những tấm gương xuất sắc, tiêu biểu trong quá trình học tập, rèn luyện và phấn đấu trên các lĩnh vực; tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội về tinh thần học tập, rèn luyện, phấn đấu vươn lên trên mọi lĩnh vực của HSSV, thanh niên DTTS.

Sự kiện cũng là dịp để HSSV, thanh niên DTTS được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình học tập, rèn luyện, phấn đấu vươn lên.

Lễ tuyên dương HSSV, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2024

Năm nay, công tác chuẩn bị cho Lễ tuyên dương lần thứ 12 được triển khai với tinh thần khẩn trương, bài bản, đồng bộ. Báo VietNamNet (sau khi hợp nhất với Báo Dân tộc và Phát triển) được giao nhiệm vụ là Cơ quan thường trực Ban Tổ chức Lễ tuyên dương năm 2025.

Phát huy thành quả, kinh nghiệm từ việc tổ chức các kỳ tuyên dương, Báo VietNamNet đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo ban hành các văn bản, kế hoạch triển khai thực hiện.

Theo đó, ngay trong tháng 10/2025, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung đã ký ban hành hàng loạt các quyết định, bao gồm: Quyết định số 783/QĐ-BDTTG về việc thành lập Ban Chỉ đạo; Quyết định số 782/QĐ-BDTTG về việc thành lập Ban Tổ chức; Quyết định số 784/QĐ-BDTTG ban hành kế hoạch tổ chức lễ tuyên dương.

Đặc biệt ở kỳ tuyên dương HSSV, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu lần thứ 12 này, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung là Trưởng ban Chỉ đạo.

Nhiều cuộc họp đã được triển khai, đảm bảo mọi hoạt động của lễ tuyên dương HSSV, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2025 diễn ra trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả và có ý nghĩa giáo dục cao. (Ảnh: Tuấn Ninh)

Để cụ thể hóa kế hoạch, Thứ trưởng Y Thông, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng ban Tổ chức Lễ tuyên dương HSSV, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2025 cũng đã ký Quyết định số 18/QĐ-BTCLTD về việc phân công nhiệm vụ chi tiết cho các thành viên trong Ban Tổ chức. Tổng Biên tập Báo VietNamNet, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức được giao nhiệm vụ tham mưu thành lập các tiểu ban phục vụ Lễ tuyên dương.

Phối hợp chặt chẽ, hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ

Ngay từ đầu tháng 11, Ban Tổ chức Lễ tuyên dương HSSV, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2025 đã triển khai họp rà soát, thảo luận và thống nhất các nội dung. Ngoài Lễ tuyên dương, còn có nhiều hoạt động bên lề như: Lễ báo công dâng Bác, vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham quan Khu di tích Phủ Chủ tịch; ghi sổ vàng tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám; lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt Đoàn HSSV, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu...

Lễ tuyên dương năm 2025 còn tổ chức Chương trình "Kết nối - Hội tụ - Lan tỏa" dành riêng cho đoàn học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc.

HSSV, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2025 sẽ tham gia nhiều hoạt động hấp dẫn trong khuôn khổ chương trình (sinh viên DTTS tiêu biểu được tuyên dương năm 2023. Ảnh: Tuấn Ninh)

Một trong những nội dung quan trọng làm nên sự thành công của Lễ tuyên dương là Quy chế xét chọn các HSSV và thanh niên DTTS xuất sắc. Sau khi tiếp thu ý kiến của các thành viên của các Bộ, ngành liên quan vào dự thảo quy chế, Ban Tổ chức đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế xét chọn các HSSV và thanh niên DTTS xuất sắc năm 2025.

Công tác hậu cần, lễ tân và kịch bản cho sự kiện đang được Ban Tổ chức triển khai kỹ lưỡng (Lễ tuyên dương HSSV, thanh niên DTTS 2022. Ảnh: Tuấn Ninh)

Các cơ quan như Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm phối hợp trong công tác chuẩn bị. Trong đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì lựa chọn và cung cấp danh sách, các thông tin cần thiết của HSSV DTTS từ các trường đại học, phổ thông dân tộc nội trú theo các tiêu chí của Quy chế xét chọn; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chịu trách nhiệm lựa chọn, cung cấp danh sách, thông tin cần thiết của những thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu.

Thành viên Ban tổ chức của hai đơn vị cùng phối hợp với Báo VietNamNet trong việc xây dựng kịch bản Lễ tuyên dương và chuẩn bị các báo cáo thành tích chuyên môn. Đến nay, các nhiệm vụ cơ bản đang được hoàn thành đúng tiến độ.

Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc - nay là Bộ Dân tộc và Tôn giáo gặp mặt HSSV, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2024 (Ảnh: Tuấn Ninh)

Với sự chuẩn bị chủ động, chi tiết và sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Lễ tuyên dương HSSV, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2025 hứa hẹn sẽ diễn ra thành công với sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội về tinh thần hiếu học và nỗ lực vươn lên của thế hệ trẻ người DTTS.