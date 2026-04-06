Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI:

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ rõ: “Chúng ta càng phải ý thức sâu sắc hơn rằng Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, phải là Quốc hội, Hội đồng nhân dân của đổi mới, của hành động, của hiệu quả, của gần dân và vì dân. Mỗi đại biểu trúng cử phải luôn ghi nhớ rằng phía sau mình là niềm tin, là kỳ vọng, là sự gửi gắm của cử tri. Mỗi quyết định của Quốc hội, mỗi cuộc giám sát, mỗi đạo luật được ban hành đều phải hướng tới mục tiêu cao nhất là phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững đất nước”.

Đất nước đang đứng trước những cơ hội lớn từ hội nhập sâu rộng, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, đồng thời cũng đối diện không ít thách thức từ biến động kinh tế toàn cầu, cạnh tranh chiến lược và những vấn đề nội tại cần được tháo gỡ.

Chính vì vậy, kỳ họp đầu tiên này không chỉ để kiện toàn tổ chức mà còn đặt nền móng cho tư duy và phương thức hành động của cả nhiệm kỳ. Khi tốc độ phát triển ngày càng nhanh, những điểm nghẽn về thể chế, chính sách nếu không được tháo gỡ kịp thời sẽ trở thành lực cản. Do đó, Quốc hội không chỉ là cơ quan ban hành luật mà còn phải đi trước, mở đường cho sự phát triển bền vững.

Kỳ họp thứ nhất tập trung vào những nội dung có ý nghĩa nền tảng: Kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao của Nhà nước, xác lập các vị trí chủ chốt, định hình cơ cấu tổ chức và phương thức vận hành của hệ thống. Đây là những quyết định có tác động lâu dài, không chỉ bảo đảm tính ổn định mà còn tạo tiền đề cho sự đổi mới trong quản trị quốc gia. Một bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả sẽ là điều kiện tiên quyết để biến các chủ trương thành hành động cụ thể.

Nhưng ý nghĩa của kỳ họp không chỉ nằm ở công tác nhân sự. Điều quan trọng hơn là tín hiệu về cách thức Quốc hội sẽ hành động trong 5 năm tới. Trong bối cảnh mới, yêu cầu đặt ra là phải chuyển sang tư duy chủ động: Dự báo sớm, chuẩn bị từ xa, thiết kế chính sách có tầm nhìn dài hạn. Quốc hội không chỉ đáp ứng nhu cầu của thực tiễn mà cần dẫn dắt thực tiễn.

Một trong những trụ cột quan trọng của nhiệm kỳ này là hoàn thiện thể chế phát triển. Thể chế không chỉ là khung pháp lý mà còn là “đường ray” cho mọi hoạt động kinh tế – xã hội. Khi thể chế thông thoáng, minh bạch, ổn định, các nguồn lực trong xã hội sẽ được khơi thông, niềm tin của người dân và doanh nghiệp được củng cố. Ngược lại, nếu thể chế còn chồng chéo, thiếu đồng bộ, thì dù tiềm năng lớn đến đâu cũng khó phát huy hiệu quả. Vì vậy, kỳ vọng đặt vào Quốc hội khóa XVI rất rõ ràng: Tạo ra những đột phá thực sự trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Cùng với đó, hoạt động giám sát cũng được kỳ vọng sẽ đi vào chiều sâu, thực chất hơn. Giám sát không chỉ dừng ở việc phát hiện vấn đề mà cần đi đến cùng của trách nhiệm, bảo đảm các quyết sách được thực thi hiệu quả. Trong một xã hội hiện đại, minh bạch và trách nhiệm giải trình là những yếu tố cốt lõi để củng cố niềm tin. Quốc hội với vai trò đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, chính là nơi thể hiện rõ nhất yêu cầu này.

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Không thể không nhắc tới một yếu tố đang ngày càng có ý nghĩa quan trọng: Chuyển đổi số trong hoạt động của Quốc hội. Việc ứng dụng công nghệ không chỉ giúp nâng cao hiệu quả làm việc, mà còn mở rộng khả năng tương tác với cử tri, tăng tính công khai, minh bạch trong hoạt động nghị trường. Một Quốc hội hiện đại không chỉ được đo bằng số lượng luật được thông qua mà còn ở cách thức vận hành thông minh, linh hoạt và gần gũi hơn với người dân.

Trong nhiệm kỳ mới, yêu cầu đối với đại biểu không chỉ là tham gia xây dựng pháp luật, mà còn phải gắn bó chặt chẽ hơn với thực tiễn, lắng nghe và phản ánh trung thực tiếng nói của nhân dân. Mỗi ý kiến phát biểu, mỗi lá phiếu bấm nút không chỉ mang ý nghĩa cá nhân mà còn là sự ủy thác của hàng vạn cử tri phía sau.

Một điểm tạo nên niềm tin cho nhiệm kỳ mới là sự kết hợp giữa kinh nghiệm và đổi mới. Những người đã trải qua thực tiễn nghị trường mang theo sự am hiểu sâu về quy trình và chính sách, trong khi các đại biểu trẻ lần đầu tham gia Quốc hội, đem đến năng lượng, góc nhìn và cách tiếp cận mới. Sự kết hợp này, nếu được phát huy tốt, sẽ tạo ra một sức mạnh tổng hợp giúp Quốc hội vừa giữ được tính ổn định, vừa có khả năng thích ứng linh hoạt.

Trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, yêu cầu đặt ra đối với Quốc hội không chỉ là giải quyết các vấn đề trong nước mà còn phải góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Hoạt động đối ngoại nghị viện, hợp tác đa phương, tham gia các diễn đàn quốc tế… sẽ tiếp tục là những kênh quan trọng để Việt Nam thể hiện vai trò, tiếng nói và trách nhiệm của mình.

Một khởi đầu với tinh thần hành động, với khát vọng kiến tạo, với niềm tin vào một nhiệm kỳ mà mỗi quyết sách đều hướng tới mục tiêu cao nhất: Phát triển đất nước nhanh và bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, khẳng định vị thế Việt Nam trong một thế giới đang đổi thay từng ngày. Kỳ họp thứ nhất không chỉ khởi động một nhiệm kỳ mà còn xác lập một chuẩn mực hành động mới: Chủ động, quyết liệt, minh bạch và hướng tới kết quả. Niềm tin không đến từ lời nói mà từ năng lực thực thi. Và chính từ những quyết định đầu tiên, Quốc hội khóa XVI sẽ định hình cách thức tạo dựng niềm tin đó.

Chặng đường phía trước còn dài, thách thức không nhỏ. Nhưng với nền tảng đã được đặt ra, cùng quyết tâm đổi mới, có đủ cơ sở để tin rằng nhiệm kỳ này sẽ không chỉ là sự tiếp nối mà là một bước tiến về chất trong hoạt động của Quốc hội. Một hành trình mà mỗi quyết sách đều phải hướng tới mục tiêu cao nhất: Phát triển nhanh, bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; biến thể chế từ điểm nghẽn thành lợi thế cạnh tranh.