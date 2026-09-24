Lễ khởi động Mùa 3 Học bổng DB Global Dream Leader

Ngày 18/9/2026, Quỹ Văn hóa DB Kim Jun Ki đã tổ chức Lễ khởi động Mùa 3 Học bổng DB Global Dream Leader tại Hà Nội, chính thức mở đầu hành trình học tập, phát triển bản thân và đóng góp cho cộng đồng của 50 sinh viên đến từ Trường Đại học Ngoại thương (FTU) và Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU).

Trong Mùa 3, chương trình tuyển chọn 50 tình nguyện viên nhận học bổng tại Hà Nội, gồm 25 sinh viên FTU và 25 sinh viên NEU.

DB Global Dream Leader là chương trình phát triển nhân tài trẻ, không chỉ hỗ trợ học bổng mà còn tạo điều kiện để sinh viên nâng cao năng lực, bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm xã hội và phát triển kỹ năng lãnh đạo thông qua các hoạt động tập huấn, cố vấn, giao lưu và tình nguyện vì cộng đồng.

Trong Mùa 2, chương trình đã được triển khai tại FTU và NEU với 25 sinh viên được tuyển chọn tại mỗi trường. Nếu như lễ khởi động trước đây được tổ chức riêng tại từng trường, thì trong Mùa 3, tình nguyện viên của hai trường tại Hà Nội lần đầu tiên cùng tham dự một Lễ Khởi động chung.

Sự kiện không chỉ đánh dấu chặng đường mới của chương trình mà còn tạo cơ hội để sinh viên hai trường gặp gỡ, kết nối, chia sẻ định hướng hoạt động và cùng lan tỏa những giá trị mà DB Global Dream Leader hướng tới.

Trao biểu trưng tài trợ cho Trường Đại học Ngoại thương

Trao biểu trưng tài trợ cho Đại học Kinh tế Quốc dân

50 tình nguyện viên FTU và NEU cùng bắt đầu hành trình Mùa 3

Lễ Khởi động có sự tham dự của 50 tình nguyện viên cùng đại diện DB Insurance, DBV và đại diện hai trường đại học.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Đông, Phó Tổng Giám đốc DBV, và PGS.TS Nguyễn Minh Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương, đã chia sẻ về mục tiêu, ý nghĩa và những giá trị thiết thực mà Học bổng DB Global Dream Leader mang lại cho sinh viên cũng như cộng đồng.

Trao chứng nhận học bổng cho tình nguyện viên

Trong thời gian tới, các tình nguyện viên Mùa 3 sẽ tham gia nhiều hoạt động tập huấn, cố vấn, giao lưu và hoạt động tình nguyện. Qua đó, các bạn không chỉ có cơ hội nâng cao năng lực cá nhân mà còn trực tiếp đóng góp cho trẻ em, thanh thiếu niên và cộng đồng địa phương.

Chương trình hướng tới việc giúp sinh viên không chỉ dừng lại ở vai trò người nhận học bổng, mà còn biết chia sẻ những cơ hội và kiến thức mình nhận được với cộng đồng, từ đó cùng tạo nên những giá trị tích cực và bền vững.

Kết hợp hỗ trợ học bổng với hoạt động vì cộng đồng

Điểm nổi bật của Học bổng DB Global Dream Leader là sự kết hợp giữa hỗ trợ tài chính cho sinh viên và các hoạt động đóng góp cho xã hội.

Thông qua học bổng, sinh viên có thêm điều kiện tập trung vào việc học tập và phát triển bản thân. Đồng thời, trong suốt quá trình tham gia chương trình, các tình nguyện viên được trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết và trực tiếp triển khai các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Trước khi bắt đầu hoạt động tình nguyện, sinh viên được tham gia các chương trình tập huấn nâng cao năng lực. Trên cơ sở đó, các nhóm tình nguyện viên sẽ xây dựng và triển khai nhiều nội dung giáo dục, hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên tại các địa phương.

Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức các hoạt động cố vấn và giao lưu, giúp sinh viên phát triển những kỹ năng cần thiết cho quá trình học tập và định hướng nghề nghiệp như giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý thời gian và lập kế hoạch.

“Trao cơ hội, kiến tạo tương lai” – Hướng tới phát triển nhân tài bền vững

Với triết lý “Đồng hành bền vững để nuôi dưỡng những ước mơ lớn” (The sustainable sponsorship for dream big), Quỹ Văn hóa DB Kim Jun Ki đã và đang triển khai nhiều hoạt động phát triển nhân tài trong các lĩnh vực học bổng, giáo dục và nghiên cứu.

Học bổng DB Global Dream Leader được triển khai trên nền tảng triết lý đó, hướng tới mục tiêu vừa hỗ trợ quá trình học tập và phát triển của sinh viên, vừa bồi dưỡng thế hệ nhân lực trẻ có trách nhiệm với xã hội và sẵn sàng đóng góp cho cộng đồng.

Trong Mùa 3, chương trình tiếp tục lựa chọn 50 sinh viên đến từ FTU và NEU. Bên cạnh hỗ trợ học bổng, các tình nguyện viên sẽ tham gia nhiều hoạt động tập huấn, cố vấn, giao lưu và tình nguyện trong suốt hành trình của chương trình.

Trong thời gian tới, Quỹ Văn hóa DB Kim Jun Ki sẽ tiếp tục phối hợp với các trường đại học và đơn vị đối tác để triển khai Học bổng DB Global Dream Leader, qua đó hỗ trợ thanh niên Việt Nam phát huy tiềm năng, nâng cao năng lực và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Bích Đào