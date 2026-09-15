Mới đây, Báo VietNamNet phối hợp với UBND xã Phước Trà tổ chức chương trình trao học bổng “Nâng bước đến trường” cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Dự chương trình có ông Nguyễn Thành Liêm, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Trà; ông Võ Ngọc Phương, Phó Chủ tịch HĐND xã; nhà báo Lã Thị Kiều Oanh, đại diện Báo VietNamNet tại Đà Nẵng; cùng lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội, đại diện các trường, phụ huynh và học sinh trên địa bàn xã Phước Trà.

Tại chương trình, 7 học sinh được trao học bổng, mỗi suất trị giá 10 triệu đồng, tổng cộng 70 triệu đồng. Các em được lựa chọn sau quá trình khảo sát, rà soát và xác minh hoàn cảnh thực tế.

Bảy học sinh nhận học bổng gồm Đặng Ngọc Cát Tiên, Hồ Thị Bảo Ngân, Hồ Thị Kim Anh, Nhan Quang Tường và Vi Lê Nhật Tân, đều là học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Kpa - Kơlơng; Phạm Huỳnh Gia Huyền, học sinh lớp 7 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Hiệp Đức; và Hồ Thị Huyền Trân, học sinh Trường Mẫu giáo Họa Mi.

Đại diện Báo VietNamNet và UBND, HĐND xã Phước Trà trao học bổng chương trình “Nâng bước đến trường” cho 7 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Lã Thị Kiều Oanh cho biết, bên cạnh nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, Báo VietNamNet luôn chú trọng các hoạt động xã hội, nhân văn, làm cầu nối giữa bạn đọc, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm với những hoàn cảnh cần được sẻ chia.

Trước đó, qua sự giới thiệu, kết nối của Phòng Văn hóa - Xã hội xã Phước Trà, Báo VietNamNet đã đăng tải hoàn cảnh của hai học sinh mắc bệnh hiểm nghèo là Hồ Thị Bảo Ngân và Hồ Thị Kim Anh.

Tính đến ngày 13/9/2026, Báo VietNamNet đã kết chuyển tổng số tiền bạn đọc hỗ trợ hai em là 101.223.687 đồng. Trong đó, Hồ Thị Bảo Ngân nhận được 63.500.196 đồng và Hồ Thị Kim Anh được 37.723.491 đồng.

Nhà báo Lã Thị Kiều Oanh phát biểu tại buổi trao học bổng

Tiếp nối hoạt động này, nhân dịp năm học mới 2026-2027, Báo VietNamNet triển khai chương trình “Nâng bước đến trường”, hướng tới trẻ em, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nhất là tại vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và những địa bàn còn nhiều khó khăn.

"Trong số 7 học sinh nhận học bổng lần này có cả Bảo Ngân và Kim Anh. Chúng tôi rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng các em, đồng thời mong bạn đọc và các nhà hảo tâm tiếp tục chung tay cùng VietNamNet để có thêm những suất học bổng cho nhiều trẻ em, học sinh, giúp các em thêm động lực vượt qua khó khăn, duy trì việc học", bà Oanh chia sẻ.

Các học sinh nhận học bổng chương trình “Nâng bước đến trường” tại xã Phước Trà

Một trong những học sinh nhận học bổng lần này có em Phạm Huỳnh Gia Huyền. Em mắc bệnh tim bẩm sinh từ khi mới 20 ngày tuổi. Khi được 5 tháng tuổi, Huyền được gia đình đưa ra Bệnh viện Trung ương Huế phẫu thuật. Đến nay, em vẫn phải dùng thuốc và tái khám định kỳ.

Dù sức khỏe hạn chế, nhiều năm liền Huyền vẫn đạt danh hiệu học sinh xuất sắc.

Đại diện các học sinh nhận học bổng, Gia Huyền chia sẻ: “Em rất vui khi nhận được học bổng. Số tiền này sẽ giúp gia đình em có thêm điều kiện lo cho việc học. Em và các bạn sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ sự quan tâm của mọi người”.

Ông Nguyễn Thành Liêm, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Trà, cho biết, Phước Trà là xã miền núi, phần lớn người dân là đồng bào dân tộc thiểu số. Đời sống của nhiều hộ dân còn khó khăn, thu nhập chưa ổn định. Với những gia đình có con mắc bệnh nặng, chi phí điều trị kéo dài càng tạo thêm áp lực trong việc chăm lo học tập cho các em.

Ông Nguyễn Thành Liêm, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Trà, phát biểu tại chương trình trao học bổng

Theo ông Liêm, dù điều kiện còn nhiều thiếu thốn, nhiều học sinh trên địa bàn vẫn nỗ lực đến trường và đạt kết quả tốt.

“Thay mặt chính quyền địa phương, tôi ghi nhận, trân trọng sự hỗ trợ của Báo VietNamNet, bạn đọc và các nhà hảo tâm dành cho học sinh Phước Trà thời gian qua. Những suất học bổng không chỉ góp phần san sẻ khó khăn với các gia đình mà còn tiếp thêm động lực để các em tiếp tục học tập”, ông Liêm nói.

Phó Chủ tịch UBND xã Phước Trà mong thời gian tới, Báo VietNamNet cùng các tổ chức, nhà hảo tâm tiếp tục quan tâm, đồng hành để có thêm nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp sức trên con đường học tập.

Chương trình “Nâng bước đến trường” sẽ tiếp tục đồng hành cùng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Để hỗ trợ thêm nhiều trẻ em, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có thêm điều kiện đến trường và theo đuổi ước mơ học tập, chương trình “Nâng bước đến trường” của Báo VietNamNet rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của bạn đọc, doanh nghiệp, tổ chức và các nhà hảo tâm cùng chung tay chia sẻ.

Bạn đọc chung tay đóng góp chương trình “Nâng bước đến trường” có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ chương trình “Nâng bước đến trường”