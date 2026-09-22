Danh sách 15 nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược được hưởng chính sách học bổng gồm: Sinh học; Sinh học ứng dụng; Khoa học vật chất; Khoa học Trái Đất; Kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa; Toán học; Thống kê; Máy tính; Công nghệ thông tin; Kỹ thuật mỏ; Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật; Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường; Vật lý kỹ thuật; Xây dựng.

Trong năm 2025, mức điểm xét hưởng học bổng dao động 22,5-24,35. Trong đó, nhóm ngành Vật lý kỹ thuật có mức điểm xét cao nhất là 24,35; Khoa học vật chất và Máy tính cùng 24,3 điểm...

Đối với năm tuyển sinh 2026, mức điểm xét học bổng của 15 nhóm ngành cũng dao động 22,5-24,35. Trong đó, nhóm ngành Khoa học vật chất; Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Vật lý kỹ thuật cùng lấy mức 24,35.

Mức điểm xét hưởng chính sách học bổng các năm tuyển sinh 2025 và 2026 cụ thể như sau:

Bộ GD-ĐT cho hay mức điểm này được áp dụng để xác định người học thuộc nhóm không vượt quá 30% thí sinh có điểm cao nhất theo từng nhóm ngành.

Các cơ sở đào tạo căn cứ mức điểm này để xác định người học đủ điều kiện hưởng chính sách học bổng.

Theo Nghị định 179 của Chính phủ, sinh viên theo học ngành, chương trình đào tạo khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược sẽ được hỗ trợ 3,7-5,5 triệu đồng/tháng.

Học bổng sẽ được duy trì hằng năm, căn cứ vào kết quả học tập, tiến độ tích lũy tín chỉ và kết quả nghiên cứu của người học.