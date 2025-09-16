Vietnam AI Contest 2025 không chỉ là một sân chơi công nghệ, mà còn là một hành trình kiến tạo tương lai, nơi trí tuệ nhân tạo được hòa quyện cùng các giá trị đạo đức và nhân văn để phục vụ cộng đồng.

Lễ vinh danh giải thưởng Trí tuệ nhân tạo 2024. Ảnh: VLAB Innovation

Vietnam AI Contest 2025 do Báo VietNamNet và VLAB Innovation tổ chức, phối hợp cùng các tổ chức uy tín hàng đầu thế giới. Cuộc thi đã khẳng định được uy tín và tầm vóc quốc tế, trở thành một điểm hẹn không thể bỏ lỡ đối với những tài năng trẻ đam mê AI tại Việt Nam.

Nhìn lại hai mùa giải trước, Vietnam AI Contest đã tạo nên những dấu ấn khó quên. Mùa đầu tiên năm 2023 đã mang đến một làn gió mới, khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giới trẻ. Các ý tưởng đột phá, sáng tạo từ các đội thi đã chứng minh tiềm năng to lớn của thế hệ công dân số Việt Nam.

Tiếp nối thành công đó, mùa giải 2024 đã nâng tầm cuộc thi với những vòng thi trực tuyến đầy thử thách, thu hút sự tham gia đông đảo của học sinh từ khắp các tỉnh thành. Các bài thi không chỉ dừng lại ở ý tưởng, mà còn thể hiện khả năng kết nối chặt chẽ với thực tế, giải quyết những vấn đề bức thiết của xã hội. Hàng loạt dự án chất lượng, có tính ứng dụng cao đã ra đời, khẳng định sức hút mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo đối với người trẻ.

Những gương mặt tiêu biểu của Vietnam AI Contest 2024. Ảnh: VLAB Innovation

Ban tổ chức đánh giá, thành công của hai mùa giải trước không chỉ nằm ở số lượng thí sinh hay chất lượng các bài thi, mà còn ở khả năng kết nối các tài năng trẻ với các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực AI & công nghệ thông tin từ BGF, MDI và Việt Nam. Các buổi cố vấn, chia sẻ kinh nghiệm đã giúp các em có cơ hội học hỏi, hoàn thiện ý tưởng và nâng cao kỹ năng. Điều này khẳng định tầm nhìn và sứ mệnh của Vietnam AI Contest không chỉ là một cuộc thi, mà còn là một bệ phóng góp phần giúp thế hệ trẻ Việt Nam vươn ra biển lớn.

Mùa 3 sẽ mở cổng vào ngày 1/10/2025, khởi đầu chặng đường mới ươm mầm thế hệ trẻ yêu AI tại Việt Nam.

Website: https://vlabinnovation.com.

Thế Định