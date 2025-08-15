Chiến lược “Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030” đã xác định rõ quan điểm phải xây dựng lực lượng bảo đảm an toàn, an ninh mạng hiện đại, chuyên nghiệp, có đủ nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Tại Đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021 – 2025, cùng với việc đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đào tạo, phát triển đội ngũ nhân lực lĩnh vực an toàn, an ninh mạng, Thủ tướng Chính phủ cũng đặt ra nhiều mục tiêu cao, như: Đào tạo 200 chuyên gia an toàn thông tin để bảo vệ cho các hệ thống thông tin của Đảng và Nhà nước; đưa 150 giảng viên, nghiên cứu viên đi đào tạo, bồi dưỡng cập nhật về an toàn thông tin ở nước ngoài, trong đó có tối thiểu 70 tiến sĩ; đào tạo 5.000 thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân an toàn thông tin...

Phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh mạng đã được xác định là một nhiệm vụ quan trọng để bảo vệ sự thịnh vượng của Việt Nam trên không gian mạng.

Tuy vậy, theo đánh giá của các chuyên gia, đội ngũ nhân lực an toàn, an ninh mạng tại Việt Nam hiện vẫn chưa đáp ứng đủ cả về số lượng cũng như chất lượng. Mặt khác, như nhận xét của đại diện NCA, chương trình đào tạo an ninh mạng của các Học viện, trường đại học hiện còn thiếu đồng bộ, dẫn đến mỗi doanh nghiệp tuyển dụng và huấn luyện theo tiêu chí riêng. Việc thiếu chuẩn chung về nhân lực sẽ đưa đến tình trạng chênh lệch về chất lượng nhân sự, do vậy sẽ khó tạo ra mặt bằng năng lực đồng đều.

Là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nhận trọng trách tập hợp, kết nối các cá nhân và tổ chức cùng chung tay bảo vệ không gian mạng Việt Nam, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia – NCA nhận thức rõ việc xây dựng để sớm ban hành tiêu chuẩn cơ sở nhân sự an ninh mạng là một bước đi quan trọng cho kế hoạch chuẩn hóa nguồn nhân lực an ninh mạng tại Việt Nam và hướng tới việc xây dựng tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực này.

Thông tin từ NCA,ngày 14/8, phiên họp đầu tiên của Tổ Tư vấn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở nhân sự an ninh mạng đã được tổ chức tại Hà Nội, có sự góp mặt của đại diện cơ quan chuyên môn thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - A05 (Bộ Công an), Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cùng đại diện nhiều doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực an toàn, an ninh mạng như VNPT, Viettel, NCS, SCS, VNCS, MiSoft, CMC, FPT, CyRadar, Verichains...

Ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng Ban Nghiên cứu, tư vấn, Phát triển công nghệ và Hợp tác quốc tế của NCA, Tổ trưởng Tổ Tư vấn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở nhân sự an ninh mạng cho biết: Khi được ban hành, tiêu chuẩn cơ sở do Hiệp hội xây dựng sẽ đóng vai trò nền tảng cho hoạt động tuyển dụng và đào tạo nhân sự an ninh mạng, tạo sự đồng bộ về năng lực trong toàn ngành.

Cũng theo chuyên gia Vũ Ngọc Sơn, tiêu chuẩn cơ sở nhân sự an ninh mạng được Hiệp hội định hướng xây dựng có tính ứng dụng thực tế cao, trên cơ sở tham khảo tiêu chuẩn quốc tế nhưng có sự điều chỉnh để phù hợp với bối cảnh Việt Nam.

Cụ thể, bên cạnh các kỹ năng chuyên môn, tiêu chuẩn cơ sở nhân sự an ninh mạng cũng sẽ có nội dung, yêu cầu về kiến thức pháp luật ninh mạng Việt Nam. “Kiến thức pháp luật về an ninh mạng là yếu tố thường bị bỏ qua trong các tiêu chuẩn quốc tế, tuy nhiên nội dung này lại có vai trò then chốt trong bảo đảm an toàn, an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao ở Việt Nam”, chuyên gia Vũ Ngọc Sơn thông tin thêm.

Cũng với kỳ vọng góp phần giải quyết bài toán thiếu hụt nhân sự an ninh mạng, NCA đã xây dựng và vận hành nền tảng đào tạo và cấp chứng chỉ an ninh mạng nCademy từ ngày 6/5. Trong đó, hệ thống chứng nhận của nền tảng nCademy sẽ góp phần chuẩn hóa năng lực, hướng tới được sử dụng rộng rãi, tương đương với các chứng chỉ quốc tế phổ biến hiện nay tại Việt Nam. Với nCademy, NCA cũng mong muốn sẽ dần hình thành được một cộng đồng học tập, nâng cao nhận thức và nghiên cứu chuyên sâu về an ninh mạng.