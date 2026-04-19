Ngôi nhà trên đường Tô Ngọc Vân, phường Cam Ly – Đà Lạt, cháy dữ dội. Ảnh: X.N

Khoảng 9h ngày 19/4, một vụ hỏa hoạn bất ngờ xảy ra tại ngôi nhà trên đường Tô Ngọc Vân, phường Cam Ly - Đà Lạt. Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã tri hô và tìm cách chữa cháy tại chỗ. Tuy nhiên, do bên trong chứa nhiều vật dụng dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, khiến các nỗ lực dập lửa ban đầu không hiệu quả.

Chỉ trong thời gian ngắn, lửa bao trùm căn nhà, cột khói đen bốc cao hàng chục mét, khiến cả khu phố náo loạn. Đám cháy cũng đe dọa lan sang các nhà dân liền kề.

Nhìn từ xa, khói lửa bao trùm cả khu vực. Ảnh: X.N

Sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng đã điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy đến hiện trường. Tại đây, lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai đội hình, kéo vòi phun nước để khống chế đám cháy.

Ít phút sau, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng đã thiêu rụi nhiều tài sản bên trong.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường dập lửa. Ảnh: X.N

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân.

