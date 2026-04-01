Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h45 ngày 12/4, một vụ cháy đã xảy ra tại nhà số 47 ngõ 131 đường Hồng Hà (phường Hồng Hà, Hà Nội).

Các cửa sổ được phá kính để đưa nạn nhân thoát ra ngoài.

Thời điểm xảy ra cháy, người dân ở lân cận phát hiện khói, lửa bốc ra từ tầng 1 của ngôi nhà. Đây cũng khu vực chứa hàng hoá là mũ bảo hiểm. "Trong nhà có 7 người, khi phát hiện ra cháy có 2 người đã tự thoát ra ngoài an toàn rồi tri hô mọi người ứng cứu", nhân chứng tại hiện trường cho biết.

Cũng theo người nhân chứng này, thời điểm xảy ra cháy, hàng xóm xung quanh đã nhanh chóng dắt 3 xe máy ra khỏi nhà và giúp chữa cháy, cứu hộ cứu nạn. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đã điều động 10 xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa và đưa 5 người mắc kẹt ở trong nhà ra bên ngoài.

Được biết, căn nhà xảy ra cháy cao 5 tầng, 1 tum; có lối ra vào duy nhất là cửa chính. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Có 5 người được lực lượng chức năng đưa ra ngoài an toàn.