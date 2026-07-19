Nhiều năm trước, gia đình anh Trần Công Hướng (thôn Phước Vinh, xã Lệ Ninh, tỉnh Quảng Trị) chủ yếu sống dựa vào sản xuất nông nghiệp truyền thống. Thu nhập bấp bênh khiến anh quyết định tìm hướng đi mới thay vì tiếp tục phụ thuộc vào cây lúa và công việc thời vụ.

Sau khi tìm hiểu nhiều mô hình, anh nhận thấy nuôi vịt phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương và có đầu ra khá ổn định.

Thời điểm bắt đầu, vốn ít, kinh nghiệm gần như bằng không nên anh chỉ dám nuôi thử vài trăm con. Những lứa vịt đầu tiên vừa giúp gia đình có thêm thu nhập, vừa là cơ hội để tích lũy kinh nghiệm về kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh và quản lý đàn.

"Khi thấy hiệu quả tốt hơn so với nhiều vật nuôi khác, tôi mạnh dạn tái đầu tư, tăng dần quy mô", anh Hướng chia sẻ.

Nuôi vịt theo quy trình khép kín, nông dân Quảng Trị tạo doanh thu gần 1 tỷ đồng/năm. Ảnh: L.C

Khác với mô hình nuôi nhốt hoàn toàn, trang trại áp dụng phương thức chăn thả trên diện tích rộng. Đàn vịt được vận động, tự kiếm thêm thức ăn tự nhiên nên sức khỏe tốt hơn, chất lượng trứng cũng được cải thiện.

Song song với việc mở rộng đàn, anh Hướng dành nhiều thời gian tìm hiểu kỹ thuật chăn nuôi, cập nhật quy trình phòng chống dịch bệnh, lựa chọn con giống có nguồn gốc rõ ràng và kiểm soát chặt từ khâu úm giống đến tiêm phòng.

Nhờ áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật, đàn vịt hiện tăng lên khoảng 12.000 con.

Không dừng ở việc bán trứng thương phẩm, gia đình anh còn đầu tư hệ thống ấp trứng để nâng cao giá trị sản phẩm.

Nhận thấy nhu cầu tiêu thụ trứng vịt lộn ngày càng lớn, gia đình anh đầu tư hệ thống gồm 14 lò ấp, hình thành quy trình sản xuất khép kín ngay tại trang trại. Với tỷ lệ ấp nở đạt khoảng 95-96%, mỗi tháng cơ sở cung ứng ra thị trường hơn 23.000 quả trứng vịt lộn.

Theo chị Phan Thị Hương, vợ anh Hướng, sản lượng trứng của trang trại thường xuyên được thương lái đặt mua trước. "Trứng bán khá nhanh vì vịt được nuôi theo hình thức chăn thả nên chất lượng ổn định, khách hàng quen và thương lái đều đánh giá cao", chị nói.

Ngoài lượng trứng đưa vào lò ấp, mỗi ngày trang trại còn xuất bán từ 6.000-7.000 quả trứng thương phẩm cho các đầu mối tiêu thụ.

Việc kết hợp giữa sản xuất trứng và ấp trứng vịt lộn giúp gia đình chủ động đầu ra, đa dạng sản phẩm, đồng thời nâng cao giá trị trên cùng một nguồn nguyên liệu.

Từ vài trăm con vịt nuôi thử ban đầu, mô hình của anh Hướng trở thành điểm tham khảo của nhiều hộ dân địa phương. Ảnh: L.C

Theo anh Hướng, nuôi vịt đẻ không phải nghề "ăn may". Hiệu quả phụ thuộc rất lớn vào việc lựa chọn con giống, khẩu phần thức ăn và quy trình chăm sóc trong suốt thời gian khai thác trứng.

"Vịt sau khoảng 4-5 tháng bắt đầu cho trứng và có thể khai thác liên tục gần hai năm. Muốn duy trì năng suất cao phải đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ và kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt", anh cho biết.

Sau nhiều năm đầu tư, mô hình chăn nuôi khép kín của gia đình anh Hướng hiện đạt doanh thu gần 1 tỷ đồng mỗi năm. Không chỉ mang lại nguồn thu ổn định cho gia đình, trang trại còn tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động địa phương với thu nhập trên 6 triệu đồng/người/tháng.

Thời gian tới, anh Hướng cho hay sẽ tiếp tục mở rộng quy mô đàn vịt, đầu tư thêm trang thiết bị và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, hướng tới phát triển trang trại theo hướng chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của thị trường.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Chủ tịch Hội Nông dân xã Lệ Ninh, đánh giá, mô hình nuôi vịt của anh Trần Công Hướng là một trong những điển hình phát triển kinh tế hiệu quả tại địa phương. Việc xây dựng quy trình chăn nuôi khép kín không chỉ giúp gia tăng giá trị sản phẩm mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế cho nhiều hộ nông dân trên địa bàn.