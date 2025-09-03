Theo thông tin ban đầu, sự cố xảy ra vào khoảng 16h30 chiều 3/9 tại gói thầu XL5 thuộc dự án Vành đai 3 TPHCM, đoạn gần nút giao Tân Vạn, phường Long Bình (TPHCM).

Hiện trường cần cẩu thi công dự án Vành đai 3 TPHCM sập, đè lên 2 người đàn ông. Ảnh: NH.

Vào thời điểm trên, một cần cẩu bên trong công trường thi công dự án bất ngờ đổ sập xuống gây ra tiếng động lớn. Các công nhân đang làm việc tại đây chạy đến kiểm tra thì phát hiện có 2 người bị cần cẩu sập đè lên.

Lập tức, các công nhân khác đã nhanh chóng có mặt hỗ trợ nâng cần cẩu lên để đưa hai nạn nhân ra ngoài và tiến hành sơ cứu.

Các công nhân sơ cứu cho 2 nạn nhân bị cần cẩu sập đè. Ảnh: NH.

Được biết, khu vực xảy ra sự cố do nhà thầu Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư - Xây dựng HJC phụ trách thi công.

Hiện tại, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường và đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Xe cứu thương có mặt để đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu. Ảnh: NH

Dự án đường Vành đai 3 TPHCM có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 75.000 tỷ đồng, là một công trình giao thông có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối các tỉnh, thành phố trong khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.

Dự án được khởi công vào ngày 18/6/2023, dự kiến thông xe kỹ thuật vào năm 2025 và hoàn thành toàn bộ vào năm 2026.

VietNamNet sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc này.