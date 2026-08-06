Là ca sĩ hạng A có nhiều năm hoạt động trong showbiz, Noo Phước Thịnh có thể tích lũy cho bản thân khối lượng tài sản không nhỏ. Giọng ca 8X cũng quan tâm kinh doanh nhưng chưa sẵn sàng.

Vì vậy, nhiều năm nay, anh chỉ mua tài sản có giá trị cao gồm 1 căn chung cư, 1 căn biệt thự và 1 chiếc xe BMW, số tiền còn lại gửi tiết kiệm trong ngân hàng.

Nhà Noo Phước Thịnh nhìn thẳng ra cầu Ba Son. Giá trị căn hộ này được chuyên gia phỏng đoán khoảng 37-40 tỷ đồng. Ảnh: Chụp màn hình

Nguồn tin của phóng viên cho biết, căn hộ mà Noo Phước Thịnh đang sở hữu thuộc một khu chung cư cao cấp tọa lạc trên đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TPHCM.

Một chuyên gia nói với VietNamNet, xét về mọi tiêu chí định giá bất động sản, một căn hộ tại vị trí "lõi của lõi" TPHCM như nền khu cảng Ba Son cũ lại giáp sông Sài Gòn sẽ luôn được xác định là bậc cao nhất với giá trị ước tính bằng "triệu đô".

Noo Phước Thịnh không chỉ sở hữu những tiện ích hàng đầu trong cuộc sống mà còn gần như không phải bận tâm những biến động về giá trị bởi kiểu bất động sản này luôn duy trì mức giá đỉnh bảng và có khả năng chống trượt giá tốt nhất thị trường.

Noo Phước Thịnh thường ở đây để tiện đi làm. Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, Noo Phước Thịnh còn thường xuyên về biệt thự ở Quận 2 cũ để ở bên cha mẹ.

Đối lập với căn hộ chung cư ở trung tâm thành phố tuy thuận tiện đi lại, làm việc nhưng xô bồ, đông đúc, căn biệt thự này "ghi điểm" bởi diện tích rộng, tọa lạc trong một khu dân cư yên tĩnh và được chủ nhân trang hoàng theo sở thích riêng.

Cụ thể, Noo Phước Thịnh thiết kế biệt thự theo phong cách hiện đại, tinh tế với gam màu trắng và nâu gỗ chủ đạo, tạo cảm giác ấm cúng. Bên trong ngôi nhà luôn có hoa tươi còn bên ngoài là sân vườn rộng, có nhiều góc xanh thoáng mát và gần gũi với thiên nhiên, phù hợp với nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn. Quan trọng hơn, nơi đây có cha mẹ luôn chờ nam ca sĩ trở về.

Biệt thự rộng rãi, yên tĩnh là nơi Noo Phước Thịnh nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng. Ảnh: Tư liệu

Nhiều năm nay, giới truyền thông quen gọi đây là "biệt thự 20 tỷ của Noo Phước Thịnh". Tuy nhiên, chuyên gia nhà đất khẳng định con số 20 tỷ đồng chỉ phù hợp cách đây 10 năm. Giá trị của ngôi nhà hiện tại đã tăng lên nhiều.

Do tính cách kín đáo và khiêm tốn, ca sĩ Noo Phước Thịnh hầu như không khoe giá trị của các tài sản này. Anh thường mô tả bằng các cụm từ như: "ngôi nhà nhỏ", "số tiền nhỏ trong ngân hàng"...

Dù đã "bỏ túi" một số tài sản có giá trị cao tại thành phố lớn, nam ca sĩ 38 tuổi vẫn đang cân nhắc mua thêm một miếng đất ở tỉnh để xây nhà vườn, đưa cha mẹ về sống cùng và hưởng thú vui chăm cây, hái quả lúc về già.

Noo Phước Thịnh chia sẻ về khía cạnh đời thường trong một talkshow

Mi Lê

Ảnh, clip: Tư liệu