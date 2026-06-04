Lịch lãm mãi chỉ có tượng sáp

- Qua bao lần "đầu tư nghiêm túc anh không thắng, hát chơi chơi lại viral", tôi tưởng anh nản chí, mất lửa rồi mà giờ lại cho ra sản phẩm mới?

Thị trường đã thay đổi và nghệ sĩ không chỉ có mỗi cách đầu tư, ra sản phẩm kiểu truyền thống như xưa nữa. Tôi quyết định ra EP Nhấc máy vì tự tin vào chất lượng âm nhạc, sự thay đổi của bản thân và năng lực của ê-kíp. Ít nhất, sản phẩm này khác với tôi trước kia và tôi đủ sẵn sàng để hòa mình vào thị trường âm nhạc hiện tại.

- Sao anh không "đổi gió" với chương trình truyền hình thực tế? Nhiều bên muốn có Noo Phước Thịnh lắm đấy...

Mấy năm nay, tôi mải đi tìm chất liệu mới cho âm nhạc, cộng với cuộc sống cũng có vài biến cố cá nhân nên không còn thời gian, tâm trí nghĩ tới việc tham gia chương trình nào.

Ca sĩ Noo Phước Thịnh. Ảnh: NVCC

- Nói thật đi, anh sợ lộ tính cách xéo xắt sẽ bị ném đá, đúng không?

Nếu đó là điều một chương trình truyền hình thực tế cần nhưng không tốt thì không tham gia là đúng rồi.

Ngoài chuyên môn âm nhạc, tôi biết rõ mình có thể mang lại những gì cho một chương trình. Khán giả cần được giải trí và muốn xem cái gì đó nhiều hơn những gì họ đã biết về một nghệ sĩ. Tôi cũng vui vẻ, giải trí mà. Tôi muốn lo cho sự nghiệp thật ổn thỏa đã. Khi đó, nếu có cơ hội, tôi sẽ cân nhắc các lời mời tham gia chương trình truyền hình thực tế.

- Có lúc anh lịch lãm, cũng có lúc rất "mỏ hỗn"...

Lịch lãm mà giữ mãi chỉ có tượng sáp thôi. Nghệ sĩ luôn khao khát được sống thật và khán giả ngày nay cũng ủng hộ điều đó. Không kể nghệ sĩ hay người thường, tôi đủ văn minh, trưởng thành để biết giới hạn trong cư xử của mình.

MV "Nhấc máy"

Xấu hổ khi nhớ về tháng ngày chông chênh

- Sau những biến cố, anh đã cân bằng được mọi thứ chưa?

Cuộc sống luôn có những nghịch cảnh mà bạn phải vượt qua. Tôi không quá đòi hỏi nhưng cũng sẽ không đánh gục bản thân bằng những suy nghĩ tiêu cực. Mỗi ngày hôm nay với tôi là một điều ý nghĩa.

Ngày trước, tôi thường xuất hiện với vẻ buồn bã, tàn úa còn hiện tại có sức sống, năng lượng hơn. Có lẽ đó là thành quả từ những gì tôi đã học tập, tích lũy được suốt thời gian qua. Các biến cố cá nhân từng rút cạn năng lượng khiến tôi mệt mỏi, tâm trí không còn ổn định, nhìn đâu cũng thấy tối tăm.

Thật xấu hổ khi phải chia sẻ với mọi người nhưng tôi hiện đã sẵn sàng đối diện nó. Người nuôi dưỡng đam mê của tôi chính là khán giả. Tình yêu của họ là động lực để tôi bước tiếp.

- Còn âm nhạc thì sao?

Có những buổi tối, tôi ngồi cùng nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, nói: "Anh làm cái gì mới mẻ cho em đi". Nhưng hai anh em cứ ngồi mãi, uống bia rồi về, không tìm được câu trả lời. Thật không thể đếm hết những cuộc như thế. Chúng tôi say đến không ngóc đầu lên được nhưng sáng hôm sau vẫn không có ý tưởng gì ngoài việc làm mình mập lên.

Anh tin rằng được âm nhạc cứu rỗi. Ảnh: FBNV

Tôi như một bức tranh đã vẽ rồi, khó để sửa hay thêm vào mảng màu, nét vẽ nào. Có lúc, tôi nản quá, cảm giác như không thể nhìn thấy ngày mai nữa, muốn buông tay và dừng lại.

Khoảng năm 2023, tôi định về quê theo ba mẹ đi kinh doanh thì nhận lời mời biểu diễn từ BTC Làn sóng xanh. Tôi hỏi: "Chị chắc chắn mời em không? Bài người ta đang hay, em hát dở sẽ nhận gạch đá đó". Chính những màn biểu diễn viral tại Làn sóng xanh khiến tôi vui và dần thắp lại ngọn lửa trong mình.

Khi đứng trên sân khấu, được khán giả vỗ tay yêu thích, khi bài hát lọt top xu hướng, khi hình ảnh của mình được fan bàn luận... những điều đó làm tôi vui. Hóa ra, niềm vui chỉ đơn giản vậy thôi. Bấy lâu nay tôi cứ đi tìm ở nơi xa vời nào đó, mãi không khỏa lấp được. Bên ngoài, tôi vẫn là một người bình thường, nhỏ bé nhưng bên trong đã có sự thay đổi lớn, thậm chí là một cuộc cách mạng. Tôi biết ơn những người đã đến đúng lúc, vực mình dậy.

Không ai quan tâm tôi cả

- Lấy tên sản phẩm là "Nhấc máy", ngoài đời, ai thường gọi cho anh?

Do không ai gọi, tôi mới lấy tên EP là Nhấc máy. (cười) Nhiều hôm đi làm về mệt, những cuộc gọi đến lại toàn là chào mời mua bán bất động sản, bảo hiểm... Tôi vẫn tôn trọng họ và trả lời: "Chị ơi, em không có tiền/em không có nhà để bán". Nhưng không ai quan tâm tôi cả.

Đời thường, Noo Phước Thịnh quen làm mọi thứ một mình. Ảnh: FBNV

Anh chắc cũng thường nhận những tin nhắn, cuộc gọi giục bài, đổi tít, báo cáo nhưng có ai hỏi anh khỏe không, đi về có mắc mưa, ăn gì chưa? Tôi, một người nghệ sĩ, cứ sống trong bóng tối của mình như vậy. Có những lúc buồn, tôi tự hỏi mình thiếu điều gì? Tôi lao đầu đi kiếm tiền, mua hết thứ mình thích để rồi nhận ra vẫn không hết buồn.

Chiếc điện thoại của tôi như một vật chết nằm ở đó, không có chút tín hiệu nào. Những tiếng ting vang lên chỉ có tin nhắn quảng cáo, tổng đài. Danh bạ dài dằng dặc nhưng không biết gọi cho ai. Thỉnh thoảng, tôi bốc máy lên gọi rủ bạn bè đi nhậu ai cũng kêu bận. Nghệ sĩ bận cuối tuần, bạn ngoài nghề bận trong tuần và ngược lại. Ai có gia đình còn phải ưu tiên vợ chồng, con cái.

Giàu có, nổi tiếng và điển trai, Noo Phước Thịnh vẫn thấy cuộc sống có lúc đơn độc, vô vị. Ảnh: FBNV

Tôi từng ngồi chờ rồi thôi, không chờ nữa. Tôi đi nghe nhạc không có nhạc để nghe, phải chuyển sang nghe kinh. Cứ vậy, tôi tập sống một mình. Lướt Facebook, đôi khi tôi thấy mọi người tận hưởng cuộc sống hay quá. Có những người không cần bạn bè, một mình vẫn sống tốt.

Tôi lại không được như vậy. Có những hôm, tôi chơi game cả ngày, tự thấy chán bản thân, sống sao mà nhạt quá. Nhạc có hết rồi nhưng chưa đủ duyên để làm. Tôi thích sự bận rộn của thời gian qua. Làm nhạc giúp tôi cảm thấy mình thực sự đang sống.

- Anh cần gì?

Cần một người nói tôi đã làm tốt mỗi khi tôi đi diễn về, cùng tôi nói hàng giờ về âm nhạc, rủ tôi đi chơi... Đôi khi, việc làm chủ cuộc sống quá tốt lại tạo ra áp lực, khiến tôi thấy đơn độc.