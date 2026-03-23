Trước đó, cuối tháng 12/2025, qua công tác nắm tình hình tại các đơn vị chuyển phát nhanh, lực lượng chức năng phát hiện Lê Văn Đình đặt mua súng hơi qua mạng xã hội nên triệu tập tới làm việc.

Tại cơ quan công an, Đình thừa nhận hành vi và giao nộp 1 khẩu súng hơi cùng 456 viên đạn.

Mở rộng xác minh, cơ quan chức năng tiếp tục triệu tập Cao Văn Thuận, thu giữ thêm 1 khẩu súng hơi cùng 72 viên đạn.

Làm việc với cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận đã đặt mua 2 khẩu súng hơi trên qua mạng xã hội với mục đích săn bắn thú rừng.

Căn cứ kết quả giám định, cơ quan chức năng xác định 2 khẩu súng này là súng nén khí, nén hơi, thuộc loại vũ khí quân dụng.

Hai khẩu súng hơi bị cơ quan chức năng thu giữ. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, việc tàng trữ, sử dụng súng tự chế, súng săn, đạn dược trái phép không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, đe dọa tính mạng người khác.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật, không tàng trữ, mua bán, sử dụng, chế tạo vũ khí, đạn dược trái phép. Nếu đang cất giữ vũ khí, người dân cần tự giác giao nộp cho cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương để tránh bị xử lý hình sự.