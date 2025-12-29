Ngày 29/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hà Giang (SN 1993, trú phường Định Công, Hà Nội), Đỗ Ngọc Anh (SN 1992, trú xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Hà Nam (SN 1988, trú xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Các đối tượng cùng tang vật. Ảnh: CACC

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an TP Hà Nội phát hiện Nguyễn Hà Giang đăng tải nội dung rao bán súng tự chế PCP trên mạng xã hội, có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Ngày 15/12, lực lượng chức năng phối hợp Công an phường Định Công tiến hành kiểm tra hành chính đối với Nguyễn Hà Giang, phát hiện và thu giữ một hộp carton bên trong chứa súng hơi.

Quá trình làm việc, Giang khai nhận khoảng tháng 10/2025 đã mua khẩu súng này với giá 8,5 triệu đồng thông qua mạng xã hội.

Đối tượng Đỗ Ngọc Anh. Ảnh: CACC

Đến đầu tháng 12/2025, do không còn nhu cầu sử dụng, Giang đăng bài bán thanh lý và gửi khẩu súng này cho anh trai là Nguyễn Hà Nam cất giữ. Sau đó, Giang tiếp tục mua thêm một khẩu súng PCP khác với giá 9 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định người bán súng cho Giang là Đỗ Ngọc Anh. Kết quả giám định cho thấy cả hai khẩu súng bị thu giữ đều là vũ khí quân dụng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối với Đỗ Ngọc Anh, Nguyễn Hà Nam và Nguyễn Hà Giang để phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.