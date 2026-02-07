XEM CLIP:

Ngày 7/2, Công an TPHCM cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hiếu (38 tuổi, ngụ phường An Lạc) về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, theo Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn và thực hiện cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết, Phòng An ninh nội địa phát hiện Hiếu có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán vũ khí.

Nguyễn Thanh Hiếu và "kho" súng đạn tang vật. Ảnh: CA

Quá trình điều tra xác định, để qua mặt cơ quan chức năng, Hiếu sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội ảo với thông tin khác nhau. Đối tượng tỏ ra đặc biệt cảnh giác, thường xuyên thay đổi phương thức liên lạc, giao dịch nhằm xóa dấu vết.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh nội địa đã phối hợp với các đơn vị liên quan bắt quả tang, đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm của đối tượng.

Khi bắt giữ và khám xét nơi ở của Hiếu, cơ quan công an thu giữ một kho vũ khí gồm 3 khẩu súng (vũ khí quân dụng), 92 hộp tiếp đạn, hàng trăm viên đạn các loại cùng số lượng lớn linh kiện súng, vũ khí thô sơ và các công cụ hỗ trợ khác.

Tống đạt quyết định và lệnh bắt đối với Nguyễn Thanh Hiếu. Ảnh: CA

Tại cơ quan điều tra, Hiếu khai bắt đầu hoạt động từ năm 2016 đến nay. Thông qua mạng xã hội, đối tượng đã bán một lượng lớn súng, đạn và công cụ hỗ trợ cho nhiều khách hàng tại TPHCM và các tỉnh, thành lân cận.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, đồng thời mở rộng điều tra để truy xét, xử lý nghiêm các cá nhân liên quan đã mua vũ khí từ “kho hàng” của Hiếu.

Công an TPHCM khẳng định, hành vi tàng trữ, mua bán vũ khí trái phép đặc biệt nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người dân và an ninh, trật tự xã hội.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia, tiếp tay hoặc che giấu các hành vi vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ; đồng thời nâng cao cảnh giác, kịp thời tố giác tội phạm qua đường dây nóng.