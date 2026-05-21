Ngày 21/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhiều đối tượng liên quan đến hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.

Theo cơ quan điều tra, từ ngày 15-21/5/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đồng loạt triệu tập, bắt giữ, khám xét khẩn cấp và khởi tố 23 đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố như Gia Lai, Tây Ninh, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, TPHCM và Hà Nội.

Cơ quan điều tra xác định đường dây do Đỗ Văn Ch. (SN 1995, trú xã Liên Hòa, tỉnh Phú Thọ; hiện ở phường An Khánh, TPHCM) cầm đầu.

Các đối tượng bị cáo buộc sử dụng công nghệ cao để xâm phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan; đồng thời tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến. Nhóm này vận hành nhiều website phát sóng bóng đá lậu như CakhiaTV, RakhoiTV, CaheoTV… với sự tham gia của các “bình luận viên” nổi tiếng trên mạng xã hội như “Giàng A Phò”, “Giàng A Lử”, “Giàng A Lôi”, “Giàng A Páo”, “Giàng A Cay”…

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 28 bộ máy tính để bàn cấu hình cao, 6 máy tính bảng, 46 điện thoại thông minh, 18 bộ thiết bị phát livestream chuyên dụng cùng nhiều thiết bị kết nối internet tốc độ cao phục vụ hoạt động phát sóng và bình luận bóng đá trực tuyến.

Ngoài ra, cơ quan điều tra đã phong tỏa 27 tài khoản ngân hàng, thu giữ và phong tỏa số tiền hơn 10 tỷ đồng cùng nhiều ô tô hạng sang liên quan vụ án.

Hoạt động tinh vi, khép kín

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy đường dây này hoạt động từ đầu năm 2024 đến nay với nhiều đối tượng tham gia trên phạm vi cả nước. Các đối tượng hoạt động theo phương thức tinh vi, khép kín, chủ yếu thực hiện giao dịch và điều hành trên môi trường mạng.

Theo cơ quan công an, hầu hết các đối tượng tham gia không biết rõ nhân thân, lai lịch của nhóm cầm đầu. Việc chỉ đạo, điều hành được thực hiện thông qua các ứng dụng mạng xã hội có tính năng tự xóa tin nhắn sau thời gian ngắn. Tiền lương, chi phí hoạt động được thanh toán qua các ví điện tử ẩn danh nhằm che giấu dòng tiền.

Các đối tượng khai nhận hành vi xâm phạm bản quyền chủ yếu tập trung vào các giải đấu có đội tuyển Việt Nam tham dự và nhiều giải bóng đá hàng đầu thế giới như UEFA Champions League, Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga và Ligue 1. Trong đó, Ngoại hạng Anh là giải đấu bị xâm phạm bản quyền nhiều nhất.

Đáng chú ý, cơ quan công an xác định các đối tượng đang lên kế hoạch chuẩn bị xâm phạm bản quyền FIFA World Cup 2026 thì bị phát hiện, bắt giữ.

Ngoài hành vi phát sóng bóng đá trái phép, các đối tượng còn tổ chức cho người xem tham gia cá độ trực tuyến thông qua các trận đấu được phát trực tiếp trên hệ thống website.

Hiện tổng số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động xâm phạm bản quyền, tổ chức đánh bạc và đánh bạc đang được cơ quan điều tra tiếp tục thống kê, làm rõ. Công an tỉnh Hưng Yên đang mở rộng điều tra và truy bắt các đối tượng liên quan khác trong đường dây.