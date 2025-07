Chiều nay, Ban Nội chính Trung ương thông báo kết quả phiên họp thứ 28 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Báo chí đã đặt câu hỏi về 2 dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 sau chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban chỉ đạo, Thanh tra Chính phủ đã ban hành kết luận và chỉ ra hàng loạt sai phạm, đã chuyển hồ sơ sang Bộ Công an để điều tra, xử lý. Từ đó, báo chí đề nghị cho biết tại cuộc họp hôm nay, Bộ Công an đã có báo cáo Ban chỉ đạo về kết quả điều tra, xử lý, có xem xét khởi tố vụ án, khởi tố bị can nào chưa?

Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Hữu Đông thông tin về vụ việc liên quan sai phạm 2 dự án bệnh viện

Trả lời câu hỏi này, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Hữu Đông cho biết cuối năm 2024, Ban chỉ đạo đã giao cho Đảng ủy Chính phủ rà soát những khó khăn, vướng mắc và nhanh nhất đưa 2 dự án vào hoạt động.

Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành thực hiện theo nghị quyết 34 nhằm mục đích đưa 2 bệnh viện vào hoạt động trong tháng 11 tới, trước 1 tháng so với Ban chỉ đạo giao.

Ban chỉ đạo cũng giao Thanh tra Chính phủ thanh tra 2 dự án này và trong vòng 2,5 tháng đã hoàn thành nhiệm vụ.

Ông Đông cho biết, tại phiên họp sáng nay, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương Thanh tra Chính phủ thực hiện tốt nhiệm vụ khi hoàn tất thanh tra 2 dự án chỉ trong 2,5 tháng. Tổng Bí thư coi đây là hình mẫu để xử lý với các dự án lãng phí khác.

Dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2. Ảnh: Trọng Tùng

Từ kết luận thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ, có một số nội dung liên quan vi phạm cho cơ quan điều tra theo thẩm quyền. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án và khởi tố 5 bị can, đồng thời, đang tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, những sai phạm trong quá trình triển khai 2 dự án bệnh viện có tính hệ thống, vi phạm sau có nguyên nhân từ vi phạm trước; có yếu tố chủ quan xảy ra ở hầu hết các khâu...

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ trưởng Y tế tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm trách nhiệm theo quy định của pháp luật với Bộ trưởng, Thứ trưởng được phân công phụ trách 2 dự án theo từng thời kỳ liên quan đến các vi phạm, sai phạm, báo cáo Thủ tướng.