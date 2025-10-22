Ngày 22/10, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đinh Đức Thịnh (SN 1953, ở Hà Nội) mức án 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Thịnh vốn là giảng viên của một trường đại học có tiếng ở Hà Nội. Trước khi hầu tòa lần này, vào tháng 3/2005, ông Thịnh bị TAND TP Hà Nội tuyên án 2 năm tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Tháng 4/2024, ông Thịnh nhận án 9 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, ông Đinh Đức Thịnh từng là giảng viên đại học. Đến năm 2004, bị cáo nghỉ hưu. Dù vậy, từ năm 2013 - 2020, ông Thịnh vẫn giới thiệu và đưa ra các thông tin gian dối với mọi người về việc mình đang đi dạy học ở nhiều trường đại học ở Hà Nội, có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo ngành y tế, lãnh đạo các bệnh viện, ngân hàng, lãnh đạo các trường đại học trong ngành công an.

Giới thiệu gian dối về bản thân, bị cáo hứa hẹn có thể xin học, xin vào biên chế bệnh viện và xin vào làm việc tại ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tiền của người cả tin.

Kết quả điều tra cho thấy, năm 2013, ông K. (SN 1957, ở Hà Nội) quen biết ông Thịnh và được bị cáo giới thiệu rằng có thể xin cho con cháu ông K. vào học tại các trường trong ngành công an với chi phí 300 triệu đồng/người.

Tin lời bị cáo, ông K. đã nói lại thông tin trên cho ông H. (SN 1970) và ông Q. (SN 1972) để hai ông này xin cho con gái và con trai vào học tại trường trong ngành công an.

Tháng 6/2013, ông H. và ông Q. mỗi người đưa cho ông K. 300 triệu đồng để ông K. chuyển tiền cho bị cáo nhờ “chạy trường”. Sau khi nhận tiền, hết thời hạn thỏa thuận, ông Thịnh không xin được học cho người nhà ông H. và ông Q. Biết ông Thịnh có hành vi lừa đảo, ông K. đã làm đơn tố cáo cựu giảng viên đại học gửi đến cơ quan công an.

Cũng theo cáo buộc, khoảng năm 2015, ông Thịnh quen biết anh T. (SN 1989, ở Long Biên, Hà Nội). Khi đó, bị cáo đưa ra thông tin gian dối về việc đang dạy ở một số trường đại học nên có nhiều quan hệ, có thể xin việc cho một số người vào làm tại các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội với giá vài trăm triệu đồng.

Qua nhiều mối giới thiệu, một số người bị hại đã đưa tiền cho người khác để nhờ ông Thịnh “chạy việc”. Cáo trạng xác định, Hoàng Thị Ngọc Diệp (SN 1982, ở Hà Nội) đã nhận 4 bộ hồ sơ xin việc cùng hơn 2 tỷ đồng. Diệp giữ lại 351 triệu đồng và chuyển hơn 1,7 tỷ đồng cho Đào Thúy Hoàn. Hoàn giữ lại 119 triệu đồng, chuyển lại hơn 1,6 tỷ đồng cho Đặng Thị Hạnh và Đào Bá Bằng (chồng Hạnh).

Hạnh giữ lại 450 triệu đồng và đã chuyển hơn 1,1 tỷ đồng cho Trịnh Quang Tuấn. Tuấn giữ lại 595 triệu đồng, chuyển cho bị cáo Thịnh 575 triệu đồng và 4 bộ hồ sơ để xin vào biên chế bệnh viện cho 4 người phụ nữ.

Sau khi nhận tiền và hồ sơ xin việc của những người nhẹ dạ, ông Thịnh hẹn gặp 4 người phụ nữ và yêu cầu họ đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ từ 3-6 tháng tại Bệnh viện phụ sản Trung ương và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, nhằm kéo dài thời gian.

Sau khi 4 bị hại học xong các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ, ông Thịnh nhờ người làm giả quyết định về việc tiếp nhận người vào làm việc rồi chụp ảnh gửi họ. Sau một loạt hành vi gian dối, cuối cùng ông Thịnh cũng bị phát hiện.

Cơ quan điều tra cho rằng, Diệp, Hoàn, Hạnh khi biết bị cáo không có khả năng xin việc như đã hứa thì tự nguyện hoàn trả số tiền hưởng lợi cho những người bị hại. Quá trình điều tra, những người bị hại yêu cầu ông Thịnh trả nốt số tiền còn lại.

Ngoài ra, bị cáo Thịnh còn bị cáo buộc đã hứa “chạy việc” cho một bị hại khác vào làm việc trong ngân hàng để chiếm đoạt 8 triệu đồng.