Công an Hà Nội bóc gỡ 11 “cầu” ma túy từ Campuchia, khởi tố 97 đối tượng, thu giữ hơn 39kg ma túy, 1 khẩu súng và 10 viên đạn. Vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ.

Ngày 4/11, Công an TP Hà Nội cho biết, liên quan đến vụ triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia về Hà Nội, cơ quan điều tra đã khởi tố 97 đối tượng về 5 tội danh, gồm: Tàng trữ trái phép chất ma túy; Mua bán trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Sử dụng trái phép chất ma túy và Rửa tiền.

Các đối tượng và tang vật trong vụ án. Ảnh: CACC

Ngoài ra, 39 đối tượng được đưa đi cai nghiện ma túy.

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP Hà Nội) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an cơ sở bóc gỡ đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia, vận chuyển qua tỉnh Hưng Yên về Hà Nội tiêu thụ.

Quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng đã bắt giữ, xử lý 136 đối tượng, thu giữ hơn 39kg ma túy các loại, 1 khẩu súng và 10 viên đạn.

Đáng chú ý, qua điều tra, công an làm rõ 11 “cầu” mua bán ma túy, gồm các đầu mối cung cấp, tiêu thụ số lượng lớn và mạng lưới bán lẻ trên địa bàn Hà Nội.

Không chỉ tổ chức mua bán ma túy, đường dây này còn có dấu hiệu rửa tiền với thủ đoạn tinh vi. Cơ quan công an phát hiện các đối tượng sử dụng tiền có nguồn gốc từ hoạt động mua bán ma túy để giao dịch vàng, nhà đất nhằm hợp thức hóa các khoản lợi bất chính.

Việc khởi tố 97 đối tượng về 5 tội danh, trong đó có tội Rửa tiền, cho thấy quy mô và tính chất phức tạp của đường dây. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.