TikToker “Sơn Thụy Khuê” khai không nhớ rõ tổng số tiền thu được từ hành vi mua bán ma túy do đã thực hiện nhiều lần.

XEM CLIP (Nguồn: CACC)

Công an phường Cửa Nam phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, bắt giữ và tạm giữ 22 đối tượng liên quan, thu giữ hơn 25g ma túy đá.

Đối tượng Nguyễn Quốc Hưng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Quốc Hưng (SN 1972, trú tại phường Thụy Khuê) khai nhận số tiền thu được từ mua bán ma túy dao động từ 1-1,5 triệu đồng mỗi lần. Tuy nhiên, Hưng không nhớ rõ tổng số tiền do đã thực hiện nhiều lần. Hưng thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật.

Theo cơ quan công an, Hưng là chủ tài khoản mạng xã hội “Sơn Thụy Khuê”, có lượng người theo dõi lớn. Người này thường xuyên livestream, đăng tải những nội dung thể hiện lối sống lệch chuẩn trên mạng xã hội.

Phát hiện điểm tổ chức sử dụng ma túy trên sân thượng

Ngày 30/9, Công an phường Cửa Nam phát hiện vụ việc liên quan đến hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy trên phố Tràng Tiền, thu giữ 0,459g Methamphetamine.

Nguyễn Quốc Hưng (ở giữa) cùng một số đối tượng tại thời điểm lực lượng công an kiểm tra. Ảnh: CACC

Quá trình điều tra, cơ quan công an bắt khẩn cấp Trần Quốc Việt (SN 1977, trú tại phường Cửa Nam) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét nơi ở của Việt, lực lượng chức năng thu giữ thêm 0,155g Methamphetamine cùng dụng cụ sử dụng ma túy.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1989, trú tại phường Hai Bà Trưng) có liên quan đến vụ việc.

Tối 1/10, Công an phường Cửa Nam tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nhung. Tại sân thượng của ngôi nhà, lực lượng chức năng phát hiện 3 người đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có Hưng. Qua kiểm tra, công an thu giữ 24,864g ma túy đá cùng các vật chứng liên quan.

Cơ quan điều tra xác định Hưng cùng Dương Ngọc Huyền (SN 1996, trú tại phường Hồng Hà) có hành vi mua, bán trái phép chất ma túy cho nhiều người.

Các đối tượng liên quan trong vụ án. Ảnh: CACC

Cơ quan công an đã làm rõ 22 người liên quan đến các hành vi tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo cơ quan công an, một số người có tiền án. Các đối tượng sử dụng nhà ở, căn hộ chung cư thuê theo ngày làm nơi giao dịch, sử dụng ma túy; dùng tài khoản ngân hàng của người thân để nhận tiền liên quan đến hoạt động mua bán ma túy.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.