Tối 4/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai) để điều tra về hành vi giết người.

Các quyết định trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Nghi phạm Nguyễn Đức Anh. Ảnh: CADN

Đức Anh được xác định là nghi phạm gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra rạng sáng 3/9 tại xã Bình Minh, khiến chị H.T.M. (36 tuổi) cùng hai con là N.T.H. (11 tuổi) và N.N.H. (1 tuổi) tử vong. Riêng ông N.V.Q. (40 tuổi, chồng chị M.) bị thương nặng và đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 2/9, Đức Anh tham gia nhậu cùng nhóm bạn tại phường Hố Nai. Sau cuộc nhậu, rạng sáng 3/9, nghi phạm mang theo dao đến nhà chị Đ.T.P.A. (17 tuổi), người từng có quan hệ tình cảm với mình.

Tại cơ quan điều tra, Đức Anh khai thời gian gần đây P.A. chủ động chia tay nên nảy sinh ý định sát hại bạn gái.

Khi đến nơi, thấy căn nhà khóa kín, nghi phạm trèo lên mái nhà, cạy ô cửa giếng trời để tìm cách đột nhập. Phát hiện sự việc, ông Đ.V.R. (bố của P.A.) bật đèn kiểm tra và nhìn thấy Đức Anh.

Mặc dù được ông R. khuyên can, Đức Anh vẫn tiếp tục cạy cửa, đồng thời đe dọa sẽ sát hại cả gia đình bạn gái. Quá lo sợ, ông R. chốt chặt các cửa để ngăn không cho nghi phạm vào bên trong.

Không thể tiếp cận nhà người yêu cũ, Đức Anh trèo qua mái nhà liền kề của ông Q. rồi đột nhập từ tầng 2.

Nghe tiếng động, ông Q. đi kiểm tra thì phát hiện nghi phạm đang từ trên lầu đi xuống và lập tức bị tấn công. Nạn nhân chạy xuống bếp lấy dao chống trả nhưng bị đâm trọng thương.

Sau đó, ông Q. mở cửa bỏ chạy ra ngoài đường cầu cứu nhưng vẫn bị Đức Anh đuổi theo tấn công đến khi gục xuống.

Hàng xóm, đồng nghiệp đến tiễn đưa ba mẹ con chị M. Ảnh: Hoàng Anh

Theo cơ quan điều tra, sau khi gây thương tích cho ông Q., nghi phạm quay lại căn nhà, khóa cổng rồi xông vào phòng ngủ, sát hại vợ và hai con của nạn nhân.

Làm việc với cơ quan công an, Đức Anh khai không quen biết, không có bất kỳ mâu thuẫn nào với gia đình ông Q.