Chiều tối 3/9, trong cơn mưa lớn, đoàn công tác Công an TP Đồng Nai do Đại tá Nguyễn Huy Hải, Phó Giám đốc Công an TP Đồng Nai, làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên gia đình có 3 mẹ con tử vong trong vụ án mạng xảy ra tại xã Bình Minh.

Đại tá Nguyễn Huy Hải thăm hỏi gia đình các nạn nhân. Ảnh: Hoàng Anh

Tại gia đình các nạn nhân, Đại tá Nguyễn Huy Hải thay mặt Ban Giám đốc Công an TP Đồng Nai gửi lời chia buồn sâu sắc trước mất mát quá lớn mà người thân đang phải gánh chịu.

Đoàn công tác thắp hương, chia buồn cùng gia đình và động viên người thân cố gắng vượt qua nỗi đau, lo chu toàn hậu sự cho các nạn nhân.

Hàng xóm, bạn bè, đồng nghiệp đến thắp hương cho những người xấu số. Ảnh: Hoàng Anh

Sự ra đi đột ngột của 3 mẹ con khiến người thân, hàng xóm và những người quen biết không khỏi bàng hoàng, đau xót. Trong căn nhà, không khí tang thương bao trùm khi gia đình phải cùng lúc tiễn đưa những người thân yêu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Tối cùng ngày, ông Nguyễn Kim Phước, Bí thư Đảng ủy xã Bình Minh làm trưởng đoàn chính quyền địa phương cùng các ban ngành của xã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Trần Đức Hòa, Chủ tịch UBND xã Bình Minh gửi lời chia buồn sâu sắc, động viên người thân sớm vượt qua biến cố đau lòng.

Xã Bình Minh hỗ trợ gia đình số tiền lo chi phí tang lễ cho 3 mẹ con. Ảnh: Hoàng Anh

Ông Hòa cũng gửi lời động viên, mong người thân gia đình sớm nguôi ngoai nỗi đau đồng thời mong ông Nguyễn Viết Quang - người duy nhất còn sống trong gia đình sớm bình phục sức khỏe.

Trong chiều và tối cùng ngày, đông đảo đồng nghiệp, hàng xóm của vợ chồng nạn nhân lặng lẽ đến viếng, thắp nén hương tiễn biệt 3 mẹ con. Những ánh mắt đỏ hoe, lời chia sẻ nghẹn ngào cùng gia đình trước mất mát quá lớn.

Như VietNamNet đưa tin, Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai, TP Đồng Nai) có quan hệ tình cảm với Đ.T.P.A. (17 tuổi). Sau khi bị bạn gái chia tay, Đức Anh nảy sinh ý định sát hại cô gái.

Khoảng 1h45 ngày 3/9, sau khi uống rượu, Đức Anh mang dao đến nhà P.A. Do cửa khóa, anh ta trèo lên mái, cạy ô giếng trời để đột nhập. Bố P.A. phát hiện nhưng Đức Anh vẫn tiếp tục cạy cửa và dọa giết cả gia đình. Lo sợ, bố P.A chốt cửa và báo công an địa phương.

Không vào được nhà bạn gái cũ, Đức Anh trèo sang nhà anh Nguyễn Viết Quang (40 tuổi) ở sát bên, mở cửa tầng 2 rồi đột nhập. Phát hiện người lạ, anh Quang đi kiểm tra và bị Đức Anh dùng dao tấn công. Sau đó, anh Quang chạy xuống bếp lấy dao chống trả nhưng bị thương rồi chạy ra đường.

Sau đó, Đức Anh tiếp tục đuổi theo rồi quay lại nhà, tấn công vợ anh Quang là chị H.T.M. cùng hai con N.T.H. (11 tuổi) và N.N.H. (1 tuổi). Vụ việc khiến chị M. và hai con tử vong, anh Quang bị thương nặng.