Chiều 4/9, người thân, hàng xóm và đồng nghiệp nghẹn ngào tiễn đưa 3 mẹ con là chị H.T.M. (36 tuổi) cùng hai con N.T.H. (11 tuổi) và N.N.H. (1 tuổi) trong vụ án mạng xảy ra tại xã Bình Minh (TP Đồng Nai) về quê nhà ở Nghệ An an táng.

Lúc 13h, xe đưa linh cữu 3 mẹ con từ Nghệ An vào Đồng Nai đã có mặt tại khu vực tổ chức tang lễ. Người thân, hàng xóm cùng đồng nghiệp cũng tập trung đông đủ, chuẩn bị những thủ tục cuối cùng trước giờ đưa các nạn nhân về quê.

Không khí tang thương bao trùm khu vực tổ chức tang lễ. Nhiều người đứng lặng, mắt đỏ hoe khi những chiếc quan tài lần lượt được đưa ra xe.

Sự ra đi đột ngột của 3 mẹ con khiến người thân, hàng xóm và đồng nghiệp bàng hoàng. Những người từng gắn bó với gia đình có mặt để thắp nén nhang, nói lời tiễn biệt trước khi các nạn nhân trở về quê nhà.

Người thân ôm di ảnh các nạn nhân, lư nhang bước ra khỏi khu vực tổ chức tang lễ, tiễn đưa 3 mẹ con lên xe về quê nhà ở Nghệ An an táng.

Người thân vừa khóc và vẫy tay chà tiễn biệt 3 mẹ con trước khi xe bắt đầu rời đi.

Chị Tiên cho biết, mọi người đều đau xót, không ai nghĩ chuyến trở về quê của 3 mẹ con lại trong hoàn cảnh tang thương như vậy.

Nhiều đồng nghiệp, bà con hàng xóm không kìm được nước mắt trong phút tiễn đưa. Có người bật khóc khi nhìn linh cữu 3 mẹ con được đưa lên chuyến xe cuối cùng, rời Đồng Nai trở về quê nhà.

Người hàng xóm chắp tay tiễn biệt, cầu nguyện cho 3 mẹ con về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đúng 14h, hai chiếc xe chở linh cữu 3 mẹ con lăn bánh rời đi. Những người thân ở lại gào khóc, vẫy tay tiễn biệt trong nỗi đau tột cùng.

Như VietNamNet đưa tin, Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai, TP Đồng Nai) có quan hệ tình cảm với Đ.T.P.A. (17 tuổi). Sau khi bị bạn gái chia tay, Đức Anh ta nảy sinh ý định sát hại cô gái.

Khoảng 1h45 ngày 3/9, sau khi uống rượu, Đức Anh mang dao đến nhà P.A. Do cửa khóa, anh ta trèo lên mái, cạy ô giếng trời để đột nhập. Bố P.A. phát hiện, nhưng Đức Anh vẫn tiếp tục cạy cửa và dọa giết cả gia đình. Lo sợ, người này chốt cửa, gọi người thân và báo công an.

Không vào được nhà bạn gái cũ, Đức Anh trèo sang mái nhà anh Nguyễn Viết Quang ở sát bên, mở cửa tầng 2 rồi đột nhập. Phát hiện người lạ, anh Quang ra kiểm tra và bị Đức Anh dùng dao tấn công. Sau đó, anh Quang chạy xuống bếp lấy dao chống trả nhưng bị thương rồi chạy ra đường.

Đức Anh tiếp tục đuổi theo rồi quay lại nhà, tấn công vợ anh Quang là chị H.T.M. cùng hai con N.T.H. (11 tuổi) và N.N.H. (1 tuổi). Vụ việc khiến chị M. và hai con tử vong, ông Q. bị thương nặng.