Những dự định dang dở

Trong con hẻm nhỏ ở ấp Bùi Chu (xã Bình Minh, TP Đồng Nai), căn nhà của gia đình anh Nguyễn Viết Quang chìm trong không khí tang thương. Người thân, hàng xóm, đồng nghiệp lặng lẽ hỏi han, chia buồn trước nỗi mất mát quá lớn khi gia đình cùng lúc mất đi người mẹ và hai cháu nhỏ.

Ban thờ các nạn nhân trong vụ án mạng xảy ra tại Đồng Nai. Ảnh: Hoàng Anh

Ông Nguyễn Việt Viện (SN 1954, quê ở Nghệ An), bố ruột anh Quang, cùng người thân từ Nghệ An bay vào Đồng Nai sau khi nhận hung tin.

Ngồi lặng trước căn nhà của gia đình con trai, ông Viện nhiều lần không kìm được nước mắt. Người cha cố gắng kể về gia đình, về các con nhưng mỗi khi nhắc đến con dâu và hai cháu, giọng ông nghẹn lại.

“Vợ tôi ở Nghệ An nghe tin quá đau xót nên ngất đi, không thể vào được. Tôi cùng người thân phải vào trước”, ông Viện nói.

Ông Viện trước nỗi mất mát quá lớn của gia đình. Ảnh: Hoàng Anh

Ông Viện kể gia đình ông có ba người con (hai trai, một gái) và anh Quang là con út. Trước đây, anh Quang học đại học tại Hà Nội, sau đó vào Đồng Nai làm việc và lập gia đình. Cả hai bên nội, ngoại của anh đều có quê gốc ở Nghệ An.

Trong đợt hè vừa qua, hai cháu nhỏ còn về quê thăm ông bà. Những ngày đoàn tụ ngắn ngủi ấy giờ trở thành ký ức khiến ông càng đau đớn hơn.

“Một cháu 12 tuổi, một cháu còn nhỏ, mới 1,5 tuổi. Các cháu vừa về quê chơi với ông bà trong dịp hè. Vậy mà giờ…”, ông Viện nghẹn lời.

Người thân, hàng xóm, đồng nghiệp đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân. Ảnh: Hoàng Anh

Người cha cho biết bản thân từng trải qua những năm tháng chiến tranh. Ông chứng kiến nhiều mất mát, đau thương nhưng chưa bao giờ nghĩ có ngày gia đình mình lại rơi vào cảnh tang thương đến vậy.

Trước đó, ông đã có dự định sau ngày 2/9, ông sẽ vào Đồng Nai thăm con trai, con dâu và các cháu. Không ngờ chuyến đi chưa kịp thực hiện thì ông nhận tin dữ, phải cùng người thân tức tốc từ Nghệ An bay vào.

Ông Trần Đức Hòa, Chủ tịch UBND xã Bình Minh gửi lời chia buồn cùng gia đình. Ảnh: Hoàng Anh

Với ông Viện, chuyến vào Đồng Nai lần này không còn là cuộc đoàn tụ như dự định. Thay vào đó, người cha già đón các con cháu trở về quê trong những quan tài và nước mắt.

“Nguyện vọng của gia đình là đưa linh cữu con dâu và hai cháu về quê Nghệ An để lo hậu sự theo phong tục của tổ tiên”, ông Viện nghẹn ngào nói.

Hàng xóm, đồng nghiệp nghẹn ngào

Một đồng nghiệp bàng hoàng khi hay tin chị H.T.M. cùng hai con tử vong. Người này kể chị M. sống tình cảm, hòa đồng và luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người. “Ai có gì không biết cứ hỏi chị, chị biết là chỉ hết”, đồng nghiệp của chị M. nhớ lại.

Hai đồng nghiệp của chị M. (vợ anh Quang) tại tang lễ. Ảnh: Hoàng Anh

Chị M. từng là kế toán trưởng công ty B., mới nghỉ việc giữa tháng 8. “Hai chị em vẫn hay nhắn tin với nhau, gần nhất là ngày 8/8”, người đồng nghiệp chia sẻ.

Ông Tú, hàng xóm của gia đình anh Quang, cho biết sáng sớm thức giấc, mở cửa nhà như thường lệ, ông bất ngờ thấy rất đông lực lượng chức năng có mặt tại khu vực.

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, ông được hàng xóm thông tin gia đình anh Quang bị người lạ tấn công. Anh Quang bị thương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu; vợ và hai con nhỏ đã tử vong.

Theo ông Tú, gia đình anh Quang chuyển về khu vực này sinh sống từ năm 2019, cách nhà ông vài căn. Vợ chồng anh Quang đều làm việc tại công ty, cuộc sống ổn định.

“Gia đình anh Quang sống hiền lành, tình cảm nên được bà con lối xóm quý mến. Ở xóm, mỗi khi làm đường hay có công việc chung, anh Quang đều đứng ra vận động, hô hào mọi người cùng tham gia”, ông Tú tiếc thương.

Trung tâm hành chính công xã Bình Minh đến hỗ trợ thủ tục làm giấy báo tử cho 3 mẹ con, trước khi đưa về quê nhà. Ảnh: Hoàng Anh

Ông Nguyễn Quốc Thanh, Trưởng ấp Bùi Chu (xã Bình Minh), cho biết vợ chồng anh Nguyễn Viết Quang chuyển về địa phương sinh sống từ năm 2019. Hai vợ chồng đều làm việc ở công ty, cuộc sống ổn định.

“Vợ chồng anh Quang trước nay vẫn sinh sống bình thường, lo làm ăn và chăm sóc các con. Sự việc xảy ra khiến địa phương và bà con hàng xóm rất bất ngờ và đau xót”, ông Thanh nói.