Thanh Hoá:

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an phường Hạc Thành đồng loạt kiểm tra Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung (số 219 Lê Hoàn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) cùng các công ty vàng bạc khác tại phường Hạc Thành và xã Nông Cống.

Lực lượng chức năng khám xét tiệm vàng Kim Chung. Ảnh: CACC

Quá trình khám xét tại Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ nhiều miếng kim loại màu vàng cùng các giấy tờ, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty và hành vi trốn thuế.

Cơ quan CSĐT tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với bà Lê Thị Thu Hương. Ảnh: CACC

Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an xác định số kim loại trên là vàng, đạt tỷ lệ trung bình 99,89%.

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2020 đến nay, ông Nguyễn Hữu Bình (SN 1954) - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung và vợ là bà Lê Thị Thu Hương (SN 1960), cùng một số cá nhân có vai trò liên quan, đã chỉ đạo nhân viên lập hàng chục tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch mua, bán vàng với mục đích trốn thuế, bỏ ngoài sổ sách doanh thu của công ty, gây thiệt hại lớn cho Nhà nước.

Theo đó, ông Bình và bà Hương với vai trò làm chủ đã chỉ đạo lập hàng chục tài khoản cá nhân, để ngoài sổ sách, không khai báo với cơ quan thuế. Chỉ tính riêng 1 tài khoản của nhân viên Trần Thị Hồng mở tại Ngân hàng BIDV, trong 2 tháng 11 và 12/2024 đã thực hiện các giao dịch lên tới 163 tỷ đồng, trốn thuế gần 500 triệu đồng.

Nguyễn Thu Nga là cháu của vợ chồng ông Bình. Ảnh: CACC

Theo thống kê, doanh thu của công ty trong giai đoạn 2020–2025 lên tới khoảng 5.000 tỷ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế cho Nhà nước xấp xỉ 100 triệu đồng.

Hành vi trốn thuế còn có sự đồng phạm, giúp sức của các thành viên khác trong gia đình ông Bình, trong đó có Nguyễn Thu Nga (SN 1990). Nga là con gái bà Trần Thị Hồng và ông Nguyễn Thế Hòa (em trai ông Bình) - một trong ba cổ đông của Công ty Kim Chung.

Căn cứ các tài liệu điều tra đã thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Trốn thuế”. Đồng thời, cơ quan chức năng ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam; khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với ông Nguyễn Hữu Bình; bà Lê Thị Thu Hương và Nguyễn Thu Nga về tội Trốn thuế.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng để xử lý theo quy định.