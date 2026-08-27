Ngày 27/8, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với cặp vợ chồng Trương Minh Hoàng (32 tuổi) và Dương Kim Sang (33 tuổi, cùng trú tại phường Gia Định, TPHCM).

Trương Minh Hoàng làm việc với cơ quan điều tra. Ảnh: SĐ

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện nhiều tài khoản mạng xã hội thường xuyên đăng tải nội dung liên quan đến tử vi, tướng số, tâm linh, thu hút đông đảo người theo dõi.

Các đối tượng tự xưng được “bề trên” chỉ dẫn, biết trước vận số, thậm chí có khả năng biết trước kết quả xổ số để rao bán “lộc”, “cho số”, “báo số” trên mạng xã hội. Người dân tin tưởng bỏ tiền mua những “con số may mắn” đã bị rơi vào bẫy lừa đảo do các đối tượng giăng ra.

Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk xác định nhóm đối tượng trên do vợ chồng Hoàng chủ mưu, cầm đầu.

Bước đầu, cơ quan công an đã làm rõ, dù không thể biết trước kết quả các kỳ xổ số kiến thiết hằng ngày, vợ chồng Hoàng vẫn tổ chức các buổi livestream với nội dung mang màu sắc tâm linh, tự xưng được “bề trên” phù hộ, có khả năng biết trước kết quả xổ số để tạo niềm tin cho người xem.

Sau đó, các đối tượng quảng cáo, chào bán những “đơn hàng” chứa thông tin về kết quả xổ số, được gọi là “lộc” và yêu cầu người có nhu cầu phải trả tiền để nhận.

Để tạo thêm niềm tin, các đối tượng còn thường xuyên tìm đến những ngôi chùa để cúng bái. Sau đó, các đối tượng đăng, phát trực tiếp trên mạng xã hội thông tin được “vong linh” hoặc “bề trên” chỉ điểm những con số sẽ trúng nhằm thu hút người xem và tiếp cận những người muốn cầu may, trúng thưởng.

Khi người xem bình luận vào phiên livestream, các đối tượng sẽ gọi điện thoại thỏa thuận chốt đơn mua “lộc” với giá khoảng từ 80 đến 500 nghìn đồng.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 6/2025 đến nay, nhóm này đã lừa hàng nghìn người trên cả nước, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Cơ quan công an thông báo những ai là bị hại của vợ chồng Hoàng thì nhanh chóng trình báo để được giải quyết theo quy định của pháp luật.