Ngày 26/8, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa triệt phá một đường dây lừa đảo dưới hình thức lợi dụng yếu tố tâm linh trên không gian mạng, tạm giữ 2 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Trương M.H. (SN 1994) và Dương K.S. (SN 1993, cùng trú tại TPHCM).

Tang vật vụ án. Ảnh: CACC

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện các tài khoản Facebook “S… D…g Shop”, “H… L…c Shop” và TikTok “S… D… Shop” thường xuyên đăng tải nội dung liên quan đến tử vi, tướng số, tâm linh, thu hút đông đảo người theo dõi.

Trong các buổi livestream, các đối tượng vẫn sử dụng những nội dung mang màu sắc tâm linh, tự xưng được “bề trên” phù hộ, có khả năng biết trước kết quả xổ số để tạo niềm tin cho người xem.

Sau đó, các đối tượng quảng cáo, chào bán những đơn hàng có chứa thông tin về kết quả xổ số, được gọi là “lộc”, và yêu cầu người có nhu cầu phải trả tiền để nhận.

Các đối tượng đã lừa đảo hơn 50 tỷ đồng của nhiều nạn nhân. Ảnh: CACC

Để củng cố lòng tin, các đối tượng còn thường xuyên tìm đến những địa điểm được cho là linh thiêng, thực hiện các hoạt động cúng bái, sau đó đưa ra thông tin rằng được “vong linh” hoặc “bề trên” chỉ điểm những con số sẽ trúng xổ số.

Những nội dung này được đăng tải, phát trực tiếp trên mạng xã hội nhằm thu hút người xem và tiếp cận những người có nhu cầu cầu may, mong muốn trúng thưởng.

Các đối tượng sử dụng TikTok, Facebook và các nền tảng mạng xã hội khác để tiếp cận khách hàng trên phạm vi cả nước, trong đó có nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Với thủ đoạn đó, từ tháng 6/2025 đến nay, nhóm đối tượng đã gửi hàng trăm nghìn đơn hàng cho khách hàng trên cả nước, qua đó chiếm đoạt số tiền hơn 50 tỷ đồng.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.