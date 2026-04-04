Ngày 4/4, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Chu Thị Hòa (36 tuổi, trú tại tỉnh Phú Thọ) để điều tra về tội ''Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm''.

Trước đó, qua tin báo của người dân, lực lượng chức năng phát hiện một cơ sở sản xuất giá đỗ có dấu hiệu sử dụng hóa chất độc hại. Ngày 29/3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lào Cai đã khám xét khẩn cấp cơ sở này.

Cơ quan chức năng khám xét cơ sở sản xuất giá đỗ của Chu Thị Hòa. Ảnh: CACC

Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 4 tấn giá đỗ thành phẩm chuẩn bị đưa ra thị trường. Kết quả giám định cho thấy toàn bộ số giá đỗ này chứa chất 6-Benzylaminopurine (6-BAP) - loại hóa chất không được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm.

Theo cơ quan chức năng, việc sử dụng chất 6-BAP có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng, bao gồm tổn thương gan, thận, phổi và nguy cơ dẫn đến tử vong nếu tiếp xúc lâu dài.

Tại cơ quan công an, Hòa khai nhận đã sử dụng hóa chất này để kích thích giá đỗ phát triển nhanh, mập, đẹp nhằm tăng khả năng tiêu thụ và lợi nhuận. Mỗi ngày, cơ sở của Hòa sản xuất từ 700kg đến hơn 1 tấn giá đỗ có chứa chất 6-BAP.

Bên trong cơ sở sản xuất giá đỗ của Chu Thị Hòa. Ảnh: CACC

Cơ quan công an xác định từ tháng 1/2024 - 3/2026, cơ sở này đã sản xuất khoảng 510 tấn giá đỗ có sử dụng chất độc hại và bán ra thị trường.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.