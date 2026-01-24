Ngày 24/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai cá nhân liên quan đến hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất giá đỗ tại xã Tân Thuận, tỉnh Hưng Yên. Tang vật thu giữ trong vụ án là gần 3 tấn giá đỗ có sử dụng chất cấm.

Gần 3 tấn giá đỗ có sử dụng chất cấm bị công an Hưng Yên thu giữ. Ảnh: CACC.

Trước đó, trong quá trình trinh sát, nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Hưng Yên đã phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật tại hai cơ sở sản xuất giá đỗ ở xã Tân Thuận. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ gần 3 tấn giá đỗ nghi sử dụng chất cấm trong quá trình sản xuất.

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 14/1 đến ngày 18/1, hai cơ sở sản xuất giá đỗ do Phạm Thị Thắm (sinh năm 1980, trú tại thôn Bách Tính, xã Tân Thuận) và Phạm Thị Tình (sinh năm 1984, trú tại thôn Trà Khê, xã Tân Thuận) làm chủ đã sử dụng chất 6-benzylaminopurine để kích thích sinh trưởng giá đỗ. Đây là chất không thuộc danh mục được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm theo quy định của pháp luật, song vẫn được các đối tượng đưa vào sản xuất và tiêu thụ ra thị trường.

Cụ thể, tại cơ sở của Phạm Thị Thắm, cơ quan chức năng xác định số lượng giá đỗ được sản xuất có sử dụng chất cấm là 1.220,3kg, với tổng trị giá hơn 18,3 triệu đồng. Đối với cơ sở của Phạm Thị Tình, khối lượng giá đỗ vi phạm lên tới 1.615,345kg, trị giá hơn 24,2 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Tình. Ảnh: CACC

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố các bị can về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo khoản 1, Điều 317 Bộ luật Hình sự. Các quyết định khởi tố đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5, tỉnh Hưng Yên phê chuẩn.