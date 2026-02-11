Công ty CP Miền Đông (mã chứng khoán: MDG) vừa có thông báo gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM về việc công ty này bị xử phạt vi phạm hành chính.

Theo đó, phía công ty đã nhận được quyết định của Thuế tỉnh Đồng Nai về việc xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 3.556.646.506 đồng.

Trong quyết định của cơ quan thuế, MDG đã thực hiện 3 hành vi vi phạm hành chính trong giai đoạn từ năm 2020-2022, gồm:

Một là kê khai sai dẫn đến thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp.

Hai là khai sai dẫn đến thiếu số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phải nộp.

Ba là phạt trốn thuế thu nhập doanh nghiệp do sử dụng hóa đơn không hợp pháp.

Việc doanh nghiệp vi phạm nhiều lần chính là tình tiết tăng nặng đã được nêu trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính này.

Đối với hình thức xử phạt bằng tiền, MDG chịu mức phạt là 20% số thuế thiếu đối với hành vi kê khai sai (bao gồm các hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế TNDN và TNCN phải nộp). Số tiền phạt là hơn 288 triệu đồng.

Bên cạnh đó, MGD bị phạt 2 lần thuế trên số thuế TNDN phải nộp, số tiền phạt là hơn 105 triệu đồng.

Đối với biện pháp khắc phục, cơ quan thuế tỉnh Đồng Nai yêu cầu MDG: Buộc nộp bổ sung số tiền thuế thiếu vào ngân sách nhà nước là hơn 2,2 tỷ đồng (gồm 3 khoản truy thu thuế GTGT, TNDN, TNCN).

Ngoài ra, công ty còn phải chịu tiền chậm nộp 0,03%/ngày tính trên số thuế truy thu, tương đương hơn 960 triệu đồng.

Như vậy, tổng cộng số tiền thuế truy thu, tiền phạt, tiền chậm nộp của Công ty CP Miền Đông là hơn 3,556 tỷ đồng. Thời gian để phía doanh nghiệp khắc phục hậu quả là 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định từ cơ quan thuế (09/02/2026).

Mỏ đá Miền Đông do doanh nghiệp khai thác thuộc địa bàn xã Thường Tân, TPHCM. (Ảnh:

Tiền thân là Công ty Xây dựng Thủy điện Trị An, sau khi đổi tên, Công ty CP Miền Đông là doanh nghiệp hoạt động chuyên nghiệp trong các lĩnh vực sản xuất, khai thác đá, kinh doanh bất động sản và hoạt động thi công xây lắp.

Kết thúc năm tài chính 2025, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty tăng rất mạnh và đạt hơn 48,4 tỷ đồng, tương đương tăng khoảng 8,5 lần so với năm 2024 (5,68 tỷ đồng).