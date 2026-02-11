Ngày 11/2, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Lưỡng (SN 1991, trú tại phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình) về tội ''Gây ô nhiễm môi trường''.

Hiện trường vụ đổ chất thải trái pháp luật. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, Lưỡng là chủ cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng Lưỡng Hà có trạm trộn bê tông tại phường Trường Thi.

Tháng 12/2025, Lưỡng đã thu gom khối lượng lớn chất thải rắn thông thường và đổ vào khu vực đất ruộng phía sau trạm trộn bê tông nhằm san lấp làm bãi chứa vật liệu xây dựng. Số chất thải này có nguồn gốc từ quá trình sản xuất bê tông thương phẩm và phá dỡ các công trình dân dụng.

Cơ quan chức năng xác định, tổng khối lượng chất thải Lưỡng đổ trái phép ra môi trường lên đến gần 150 tấn.

Tại cơ quan điều tra, Lưỡng đã khai nhận toàn bộ hành vi sai phạm của bản thân.

Vụ án đang được điều tra, làm rõ.