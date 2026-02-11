Đám cháy bùng phát bất ngờ và lan nhanh, thiêu rụi chiếc ô tô cùng nhiều tài sản khác của một hộ dân ở phường Trung Sơn (Ninh Bình).
Khoảng 8h40, ngọn lửa bất ngờ bùng phát bên trong nhà xưởng, sau đó lan rộng bao trùm toàn bộ khu vực. Cột khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét.
Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã huy động 3 xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Đến 9h, đám cháy cơ bản được khống chế.
Lãnh đạo UBND phường Lê Hồ cho biết, nhà xưởng này đang trong quá trình hoàn thiện. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mối hàn văng vào tấm xốp gây cháy.
Vụ việc không gây thiệt hại về người. Mức độ thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê.
