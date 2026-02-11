Khoảng 8h40, ngọn lửa bất ngờ bùng phát bên trong nhà xưởng, sau đó lan rộng bao trùm toàn bộ khu vực. Cột khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã huy động 3 xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Đến 9h, đám cháy cơ bản được khống chế.

Nhà xưởng cháy lớn, cột khói đen cao hàng chục mét. Ảnh: Đ.V

Lãnh đạo UBND phường Lê Hồ cho biết, nhà xưởng này đang trong quá trình hoàn thiện. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mối hàn văng vào tấm xốp gây cháy.

Vụ việc không gây thiệt hại về người. Mức độ thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê.