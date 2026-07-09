Ngày 9/7, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hà Văn Bằng (SN 2009, trú tại thôn Đại Hạnh, xã Hoàn Long, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Cơ quan công an tống đạt các quyết định tố tụng đối với Hà Văn Bằng. Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 22h55 ngày 6/7, trong quá trình triển khai phương án phòng ngừa, xử lý các nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, "rú ga", "nẹt pô", gây mất an ninh trật tự trên tuyến ĐT379 thuộc địa bàn xã Văn Giang và xã Phụng Công, tổ công tác phát hiện hai nam thanh niên điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 89K1-111.21 có nhiều biểu hiện vi phạm.

Lực lượng chức năng xác định hai thanh niên không đội mũ bảo hiểm, chiếc xe mô tô đã bị độ chế, tháo bỏ toàn bộ phần vỏ nhựa bên ngoài. Đáng chú ý, người ngồi sau cầm một tuýp sắt dài khoảng 3m, đầu gắn dao bầu nhọn (phóng lợn), trong khi phương tiện liên tục chạy lạng lách, đánh võng với tốc độ cao.

Khi lực lượng CSGT áp sát và ra hiệu lệnh dừng xe, đối tượng ngồi sau đã dùng phóng lợn khua về phía các cán bộ đang làm nhiệm vụ nhằm cản trở việc kiểm tra, tạo điều kiện cho cả hai bỏ chạy.

Sau khi khống chế các đối tượng, lực lượng chức năng xác định người điều khiển xe là N.Đ.N. (SN 2012, trú tại thôn Đức Nhuận, xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên), còn người ngồi sau cầm phóng lợn là Hà Văn Bằng.