Chiều nay (13/6), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phủ Lý (Hà Nam) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 21 thanh, thiếu niên về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, tối 28/5, 26 thanh, thiếu niên trong độ tuổi từ 13 - 19 tuổi (trú ở địa bàn Hà Nam và Thái Bình) không đội mũ bảo hiểm, đi trên 11 xe máy di chuyển với tốc độ cao ở các tuyến đường của TP Phủ Lý.

Nhóm người này mang theo nhiều hung khí như dao phóng lợn, kiếm, gậy sắt ba khúc... Trong quá trình di chuyển các thanh, thiếu niên lạng lách, đánh võng, bấm còi, khua khoắng hung khí dọa người đi đường.

Thậm chí, nhóm đối tượng còn đuổi đánh, đập xe mô tô của anh Đ.G.T. (SN 2008, trú tại phường Minh Khai, TP Phủ Lý).

Tiếp nhận thông tin, xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn và gây tâm lý bức xúc trong quần chúng nhân dân, Công an TP Phủ Lý đã khẩn trương điều tra, triệu tập, làm việc với 26 thanh, thiếu niên liên quan.

Nhóm thanh, thiếu niên tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 10/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phủ Lý đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 21 đối tượng để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”; 5 trường hợp còn lại chưa đủ 16 tuổi nên cơ quan công an chuyển hồ sơ về nơi cư trú để áp dụng biện pháp giáo dục tại nơi cư trú.

Công an TP Phủ Lý đã ra Lệnh tạm giam 4/21 đối tượng. Vụ án vẫn đang được điều tra mở rộng.