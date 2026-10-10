Các đối tượng giả danh công an, đe dọa nữ sinh có liên quan đến đường dây rửa tiền, buộc cô gái thuê nhà nghỉ để tự cô lập và yêu cầu chuyển 300 triệu đồng nhằm “xác minh nguồn tiền”.

Ngày 10/10, Công an xã Thiên Lộc (Hà Nội) cho biết đã kịp thời phát hiện, giải cứu an toàn một nữ sinh bị các đối tượng giả danh công an khống chế tâm lý, đe dọa nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh giác trước thủ đoạn “bắt cóc online". Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 15/9, sau khi nhận được tin báo của người dân về việc một nữ sinh thuê nhà nghỉ trên địa bàn có biểu hiện bất thường, Công an xã Thiên Lộc đã cử tổ công tác đến xác minh.

Tại đây, lực lượng chức năng xác định nữ sinh N.Y.V. (18 tuổi, quê Hải Phòng), hiện tạm trú tại ký túc xá của một trường đại học trên địa bàn xã Mê Linh, Hà Nội, đang bị các đối tượng giả danh cán bộ công an đe dọa qua điện thoại.

Các đối tượng vu cáo V. có liên quan đến vụ án rửa tiền cho một người buôn bán ma túy, đồng thời yêu cầu cô gái phải có 300 triệu đồng trong tài khoản và chuyển số tiền này vào tài khoản mang tên NGUYEN VAN HUNG để “xác minh nguồn tiền”. Chúng đe dọa rằng nếu không thực hiện ngay yêu cầu, V. sẽ bị bắt và xử lý.

Bằng các biện pháp tuyên truyền, vận động và giải thích, cán bộ Công an xã Thiên Lộc đã giúp nữ sinh nhận diện thủ đoạn lừa đảo, từ đó không tiếp tục làm theo yêu cầu của các đối tượng. Sau đó, gia đình đã đến đón V. về an toàn.