VKSND Tối cao truy tố Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch Tập đoàn Egroup, cùng các đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Giáo dục Egroup, cùng các đồng phạm ra trước TAND TP Hà Nội.

Theo kết quả điều tra bổ sung, ông Thủy bị xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, cùng các đồng phạm chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 nhà đầu tư thông qua việc chuyển nhượng cổ phần khống.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy. Ảnh: TL

Theo cáo trạng, từ năm 2014, ông Thủy cần tiền trả nợ, chi tiêu cá nhân và duy trì hoạt động kinh doanh của hệ sinh thái Egroup nên chỉ đạo nhân viên nâng khống vốn điều lệ, sau đó chuyển nhượng cổ phần khống cho các nhà đầu tư.

Dưới sự chỉ đạo của ông Thủy, vốn điều lệ Egroup được nâng khống từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng. Doanh thu của công ty cũng bị tạo khống, chiếm khoảng 70% doanh thu hằng năm, nhằm xây dựng hình ảnh doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, kinh doanh đa ngành nghề và có lợi nhuận cao để thu hút vốn đầu tư.

Trong giai đoạn 2015-2023, thông qua việc chuyển nhượng cổ phần khống, ông Thủy cùng các đồng phạm bị xác định đã chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 bị hại.

Số tiền này được quản lý, theo dõi riêng, không ghi nhận trong báo cáo thuế và báo cáo tài chính để báo cáo cơ quan chức năng. Đến nay, Tập đoàn Egroup và Công ty Egame mất cân đối tài chính.

Trong vụ án, Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc tài chính Egroup, kế toán trưởng Egame, bị xác định đã nhận chỉ đạo của ông Thủy, cùng Phạm Thị Thanh Thọ, kế toán trưởng Egroup, thực hiện việc nâng khống vốn điều lệ và cổ phần của tập đoàn.

Đặng Văn Hiển, Trưởng ban Quan hệ cổ đông Egroup, phụ trách bộ phận kinh doanh, xây dựng kế hoạch huy động vốn, lập chương trình quảng cáo, tiếp thị các dự án trường học và phương án tính lợi nhuận đầu tư. Ông Hiển còn tổ chức tập huấn nhân viên kinh doanh để chào mời, vận động người dân đến tham quan mô hình hoạt động của doanh nghiệp và ký hợp đồng mua cổ phần.

Theo cáo trạng, dưới sự chỉ đạo của ông Thủy và ông Hiển, nhóm quản lý, nhân viên kinh doanh đưa ra thông tin gian dối về hoạt động đầu tư và phương án kinh doanh có lợi nhuận cao, khiến nhiều người tin tưởng mua cổ phần khống, sau đó bị chiếm đoạt tiền.

Trước đó, hồi tháng 8, VKSND Tối cao đã trả hồ sơ, yêu cầu cơ quan công an điều tra bổ sung, xác minh một số vấn đề liên quan đến vụ án.