Chiều 7/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) cho biết, qua công tác nghiệp vụ, đơn vị phát hiện Nguyễn Hoàng Giang (29 tuổi, trú tại Hà Nội) tham gia đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn, hoạt động xuyên quốc gia.

Theo điều tra, đường dây này đưa ma túy từ Lào và châu Âu về Việt Nam tiêu thụ. Các đối tượng hoạt động có tổ chức, thường xuyên thay đổi phương thức liên lạc và sử dụng mạng xã hội mã hóa để trao đổi.

Ma túy được chia nhỏ, giao nhận qua nhiều khâu và nhiều địa bàn. Các đối tượng sử dụng người vận chuyển trung gian, giao hàng không trực tiếp và cất giấu ma túy tại những địa điểm bí mật. Tiền mua bán ma túy cũng được chuyển qua nhiều lớp trung gian nhằm che giấu dòng tiền.

Các đối tượng trong đường dây buôn bán ma túy bị bắt giữ. Ảnh: C04

Gần 350 cán bộ, chiến sĩ tham gia phá án

Nhận định đây là đường dây đặc biệt nghiêm trọng, liên quan nhiều địa bàn và đối tượng, ngày 23/3, C04 báo cáo lãnh đạo Bộ Công an xác lập chuyên án 291T.

C04 chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ cùng công an 9 địa phương gồm Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Phú Thọ, Nghệ An, Thanh Hóa, Điện Biên và Đắk Lắk để đấu tranh.

Ngoài ra, chuyên án có sự phối hợp của Cục Nghiệp vụ và Pháp luật (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) và Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan).

Ma túy bị công an thu giữ. Ảnh: C04

Quá trình điều tra, Ban chuyên án xác định đường dây có hàng trăm đối tượng, được tổ chức thành 4 lớp gồm: nhóm đại lý phân phối ma túy; nhóm vận chuyển ma túy từ biên giới vào nội địa; nhóm vận chuyển trong nội địa và nhóm tiêu thụ ma túy. Các đối tượng hoạt động tại 9 tỉnh, thành phố.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, Ban chuyên án huy động gần 350 cán bộ, chiến sĩ, chia thành 19 mũi để giám sát, bắt giữ các đối tượng.

Ngày 31/5, C04 chủ trì, phối hợp với các đơn vị bắt quả tang 3 đối tượng tại Hưng Yên, thu giữ 71kg ma túy tổng hợp các loại.

Ngay sau đó, Công an 9 địa phương đồng loạt khống chế, bắt giữ, khám xét 264 đối tượng khác trong đường dây, thu giữ thêm 20,1kg ma túy tổng hợp, 5 ô tô và 741 triệu đồng.

Sau khi mở rộng điều tra, đến nay tổng cộng 740 đối tượng đã bị bắt giữ. Cơ quan chức năng thu giữ hơn 103kg ma túy tổng hợp, 5,75ml etomidate, 741 triệu đồng, 9 ô tô cùng nhiều đồ vật, tài sản liên quan.

C04 và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các địa phương đã khởi tố 212 vụ án với 540 bị can để điều tra các hành vi liên quan đến ma túy và không tố giác tội phạm.

Ngoài ra, 139 đối tượng bị xử lý hành chính, trong đó 72 người bị xử phạt và 48 người bị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc. Cơ quan điều tra đang củng cố tài liệu đối với 17 đối tượng.

Theo C04, các đối tượng trong đường dây đã giao dịch mua bán ma túy với tổng số tiền khoảng trên 150 tỷ đồng.

Làm rõ vai trò của Cao Ngọc Sáng

Đáng chú ý, quá trình mở rộng chuyên án, cơ quan công an làm rõ nhiều đối tượng nguy hiểm, trong đó có Cao Ngọc Sáng (36 tuổi, ở Thanh Hóa), biệt danh Sáng “Con”.

Sáng được xác định là người cầm đầu một nhóm “giang hồ mạng”. Cơ quan điều tra cũng làm rõ các đối tượng liên quan đến Sáng về hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm.

Cao Ngọc Sáng cùng 5 người khác đã bị khởi tố để điều tra về các tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Không tố giác tội phạm.

C04 cho biết chuyên án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.