Ngày 13/9, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Y Ỡ Niê Hrah (38 tuổi, trú tại phường Tân Lập) để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Y Ỡ Niê Hrah tại công an. Ảnh: SĐ

Kết quả điều tra ban đầu, khoảng 18h ngày 9/9, Công an phường Tân Lập nhận được tin báo của người dân về việc tại hẻm 362 đường Hùng Vương (buôn Kŏ Siêr) có đối tượng Y Ỡ đang đánh mẹ ruột và ném đá nhiều người trong buôn, gây rối trật tự công cộng.

Ngay sau đó, Công an phường cử lực lượng nhanh chóng đến hiện trường để giải quyết vụ việc.

Khi đến nơi, tổ công tác phát hiện Y Ỡ đang đứng trong nhà, trên tay cầm một con dao nên đã yêu cầu đối tượng bỏ dao xuống để hợp tác làm việc.

Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành mà còn có hành vi chửi bới, hăm dọa chém lực lượng công an.

Nhận thấy đối tượng có biểu hiện say xỉn, hung hăng và mang theo hung khí nguy hiểm, tổ công tác đã điện báo lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh đến hỗ trợ.

Khoảng 5 phút sau, Cảnh sát 113 có mặt, phối hợp cùng Công an phường đến trước cổng nhà vận động Y Ỡ bỏ dao.

Lúc này, đối tượng Y Ỡ bất ngờ cầm dao lao ra đâm nhiều nhát vào một cán bộ Cảnh sát 113 gây thương tích và làm vỡ 2 tấm lá chắn.

Ngay lập tức, tổ công tác đã khống chế, tước hung khí và đưa đối tượng về trụ sở làm việc.