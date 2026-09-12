Ngày 12/9, Công an tỉnh Sơn La cho biết, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Giàng A May (SN 1995, trú xã Mường Lạn) để điều tra về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Cơ quan ANĐT tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Ảnh: Báo Sơn La

Trước đó, ngày 25/6, Giàng A May sử dụng một khẩu súng tự chế và gây thương tích cho bản thân.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng tiến hành xác minh, thu giữ một khẩu súng tự chế cùng 11 viên đạn để phục vụ công tác điều tra.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giàng A May về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án theo quy định.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, một số loại dao có tính sát thương cao, súng săn, súng tự chế và các loại vũ khí khác khi đáp ứng điều kiện luật định có thể được xác định là vũ khí quân dụng. Hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng có thể bị xử lý hình sự.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không tự ý chế tạo, tàng trữ hoặc sử dụng các loại súng, vũ khí trái quy định; trường hợp phát hiện vũ khí cần giao nộp cho cơ quan có thẩm quyền.